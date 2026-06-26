Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για ακραίο καύσωνα τις επόμενες ημέρες. Ιδιαίτερα επηρεάζονται οι δυτικές και νοτιοδυτικές περιοχές της χώρας, όπου αναμένονται σήμερα και αύριο θερμοκρασίες έως 41 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο, το ισχυρό θερμικό στρες αναμένεται να εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη Γερμανία.

Πολλές εκδηλώσεις έχουν ακυρωθεί λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Ο καύσωνας επηρεάζει ήδη κρίσιμες υποδομές της χώρας. Οι Γερμανικοί Σιδηρόδρομοι (Deutsche Bahn) αναμένουν καθυστερήσεις και διακοπές στα σιδηροδρομικά δρομολόγια μέχρι και τη Δευτέρα και συμβουλεύουν όσους μπορούν να αναβάλουν το ταξίδι τους να ακυρώσουν το εισιτήριο χωρίς κόστος.

Η Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία, από την εισαγωγή του συστήματος προειδοποίησης για καύσωνα το 2005, δεν έχει καταγράψει ποτέ περίοδο προειδοποίησης για καύσωνα αυτής της διάρκειας τόσο νωρίς μέσα στο έτος. Όπως ανακοίνωσε η Ομοσπονδιακή Αρχή στο Όφενμπαχ, τα κύματα καύσωνα με ισχυρό ή ακραίο θερμικό στρες αναπτύσσονται συνήθως μόνο στα μέσα του καλοκαιριού. Η μεγαλύτερη συνεχής περίοδος προειδοποιήσεων καύσωνα μέχρι σήμερα, ήταν το 2018 για 18 ημέρες από τα τέλη Ιουλίου έως τις αρχές Αυγούστου.



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Πηγή: ΕΡΤ