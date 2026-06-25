Το Βέλγιο κατέγραψε σήμερα την πιο ζεστή ημέρα από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές και οι θερμοκρασίες αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω.

Ένας μετεωρολογικός σταθμός στις Βρυξέλλες κατέγραψε 34,6 βαθμούς Κελσίου σήμερα το απόγευμα, σπάζοντας ένα ρεκόρ ζέστης 50 ετών.

Σύμφωνα βελγικά μέσα ενημέρωσης, οι θερμοκρασίες θα ανέβουν και άλλο.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, ο υδράργυρος ενδέχεται να φτάσει έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας

Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας εξέδωσε κόκκινο συναγερμό - το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του Βελγίου - για ακραία ζέστη για δύο ανατολικές επαρχίες αύριο Παρασκευή.

Χώρες της δυτικής Ευρώπης αντιμετωπίζουν ένα κύμα καύσωνα με πρωτοφανείς θερμοκρασίες για μήνα Ιούνιο.







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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ