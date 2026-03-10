Ένας σχεδόν άγνωστος κόσμος αποκαλύφθηκε στα βαθιά νερά γύρω από βρετανικά νησιά της Καραϊβικής, ύστερα από μια εκτεταμένη επιστημονική αποστολή που έφερε στο φως νέα είδη θαλάσσιων οργανισμών, έναν υγιή κοραλλιογενή ύφαλο, μια τεράστια «μπλε τρύπα» και μια υποθαλάσσια οροσειρά.

Κατά το ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα ύδατα γύρω από τα νησιά Κέιμαν, την Ανγκουίλα και τα Τερκς και Κάικος από το βρετανικό ερευνητικό πλοίο RRS James Cook. Για έξι εβδομάδες, επιστήμονες εργάστηκαν αδιάκοπα, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, χρησιμοποιώντας ειδικές κάμερες και εξοπλισμό ικανό να αντέχει την τεράστια πίεση σε βάθη έως και 6.000 μέτρων.

Η αποστολή οργανώθηκε από το Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science, με επικεφαλής τον James Bell και τη συμμετοχή επιστημόνων από τα τρία νησιά.









Χιλιάδες οργανισμοί και πιθανώς νέα είδη

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, κατά τη διάρκεια της εξερεύνησης, οι ερευνητές κατέγραψαν σχεδόν 14.000 οργανισμούς και 290 διαφορετικά είδη θαλάσσιων πλασμάτων. Ωστόσο, αρκετά από αυτά ενδέχεται να αποτελούν νέα είδη που δεν έχουν ακόμη επιστημονικά ταυτοποιηθεί.

Μόλις μία ημέρα πριν από τις δηλώσεις του, η επιστημονική ομάδα εντόπισε ένα άγνωστο είδος θαλάσσιου αγγουριού που έχει την ασυνήθιστη ικανότητα να κολυμπά.

Μεταξύ των εντυπωσιακών οργανισμών που καταγράφηκαν περιλαμβάνονται: χέλι Pelican eel με φωτεινή ροζ ουρά που αναβοσβήνει κόκκινο για να προσελκύει τροφή, το μυστηριώδες ψάρι Barreleye με σωληνοειδή μάτια που κοιτούν προς τα πάνω για να εντοπίζουν τη σκιά της λείας, αλλά και Dragonfish με φωτεινή προεξοχή κάτω από το πηγούνι του.

Οι κάμερες κατέγραψαν επίσης φωτεινά Lanternfish καθώς και κεφαλόποδα με ασυνήθιστη, σχεδόν «εξωγήινη» εμφάνιση.





Ένα άγνωστο υποθαλάσσιο βουνό γεμάτο ζωή

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της αποστολής ήταν ένα άγνωστο υποθαλάσσιο βουνό βόρεια του Little Cayman, γνωστό ως Pickle Bank. Η κορυφή του υψώνεται από βάθος περίπου 2.500 μέτρων και φτάνει μόλις 20 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Οι εικόνες αποκαλύπτουν εντυπωσιακές πλαγιές γεμάτες κοράλλια σε έντονα μπλε, κίτρινα και πορτοκαλί χρώματα. Οι επιστήμονες παρατήρησαν ψάρια να κινούνται ανάμεσα σε κοράλλια gorgonian, ενώ δίπλα τους βρίσκονταν πορτοκαλί σφουγγάρια σε μορφή ζελέ και μαύρα κοράλλια.

Ο συγκεκριμένος ύφαλος θεωρείται ένας από τους πιο υγιείς της περιοχής, καθώς φαίνεται να έχει αποφύγει τη νόσο των κοραλλιών που έχει πλήξει μεγάλο μέρος της Καραϊβικής.

Οι βαθιοί ύφαλοι και η κλιματική αλλαγή

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι λεγόμενοι Mesophotic coral reefs, δηλαδή ύφαλοι που βρίσκονται σε μεγαλύτερα βάθη.

Οι ύφαλοι αυτοί συχνά προστατεύονται από την άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Από το 2023, η αύξηση της θερμοκρασίας έχει προκαλέσει εκτεταμένη καταστροφή κοραλλιών παγκοσμίως, όμως τα βαθύτερα οικοσυστήματα παραμένουν σε καλύτερη κατάσταση.

Υποθαλάσσια οροσειρά και μια τεράστια «μπλε τρύπα»

Η αποστολή εντόπισε επίσης μια υποθαλάσσια οροσειρά ύψους 3.200 μέτρων που εκτείνεται για περίπου 70 χιλιόμετρα στον πυθμένα της θάλασσας δυτικά της περιοχής Gentry Bank στα Turks and Caicos Islands.

Παράλληλα, 75 χιλιόμετρα νότια της περιοχής Grand Turk οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια «μπλε τρύπα», δηλαδή ένα κάθετο βυθισμένο σπήλαιο που δημιουργήθηκε από την κατάρρευση οροφής υπόγειας σπηλιάς.

Η τρύπα έχει πλάτος περίπου 300 μέτρα και φτάνει σε βάθος 550 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας, γεγονός που την καθιστά πιθανώς μία από τις βαθύτερες της Καραϊβικής, συγκρίσιμη με τη διάσημη Great Blue Hole στο Belize.

Αν και τέτοιες περιοχές συνήθως φιλοξενούν περιορισμένη ζωή, οι κάμερες κατέγραψαν μικρά σφουγγάρια, έναν τύπο αχινού και διάφορα είδη ψαριών.

Κοράλλια χιλιάδων ετών

Βόρεια της Anguilla οι επιστήμονες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ενός κοραλλιογενούς υφάλου μήκους περίπου τεσσάρων χιλιομέτρων, την παρουσία του οποίου είχαν υποψιαστεί τοπικοί ψαράδες, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα.

Να σημειωθεί παράληλλα ότι στην περιοχή εντοπίστηκαν επίσης μαύρα κοράλλια που ενδέχεται να έχουν ηλικία χιλιάδων ετών, γεγονός που τα καθιστά από τα αρχαιότερα που έχουν καταγραφεί.

Γιατί είναι σημαντική η χαρτογράφηση των ωκεανών

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, οι ερευνητές χαρτογράφησαν περίπου 25.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα θαλάσσιου πυθμένα και κατέγραψαν περισσότερες από 20.000 φωτογραφίες.

Όπως εξηγούν οι επιστήμονες, γνωρίζουμε καλύτερα την επιφάνεια της Σελήνης ή του Άρη από ό,τι τον πυθμένα των ωκεανών της Γης, επειδή οι πλανήτες μπορούν να χαρτογραφηθούν εύκολα με δορυφόρους, κάτι που δεν είναι δυνατό για τα μεγάλα βάθη των θαλασσών.

Τα δεδομένα της αποστολής εντάσσονται στο πρόγραμμα Blue Belt Programme και θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και τη δημιουργία νέων βιώσιμων αλιευτικών δραστηριοτήτων για τις τοπικές κοινότητες.

Όπως υπογραμμίζει ο Δρ Μπελ, η προστασία των ωκεανών δεν μπορεί να γίνει χωρίς γνώση: η χάραξη ορίων σε έναν χάρτη δεν αρκεί αν δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς κρύβεται μέσα σε αυτές τις περιοχές.



