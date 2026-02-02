Στην Κύπρο oι υγρότοποι βρίσκονται υπό αυξανόμενη πίεση καθώς η κλιματική αλλαγή, με πιο συχνές περιόδους ξηρασίας και ακραία καιρικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με τη σταδιακή αλλά συνεχή οικιστική και τουριστική ανάπτυξη, απειλούν τη φυσική τους λειτουργία και τη βιοποικιλότητα που φιλοξενούν, αναφέρει η BirdLife Cyprus σε ανακοίνωση με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων.

Η οργάνωση αναφέρει ότι ακόμη και υγρότοποι με καθεστώς προστασίας, όπως η Αλυκή Ακρωτηρίου, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις, γεγονός που καταδεικνύει ότι η νομική προστασία από μόνη της δεν αρκεί χωρίς ουσιαστική διαχείριση, παρακολούθηση και, όπου απαιτείται, αποκατάσταση.

«Η εμπειρία δείχνει ότι, όταν υπάρχει πολιτική βούληση, επιστημονική τεκμηρίωση και ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας, οι υγρότοποι μπορούν να ανακάμψουν και να συνεχίσουν να προσφέρουν τα πολλαπλά τους οφέλη», αναφέρεται.

Εκδήλωση στη Λίμνη Παραλιμνίου

Η οργάνωση πραγματοποίησε εκδήλωση την Κυριακή στη Λίμνη Παραλιμνίου και οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πρωινό παρατήρησης πουλιών και εξερεύνησης της φύσης, παρατηρώντας από κοντά τα φλαμίνγκο που ξεχειμωνιάζουν στη λίμνη, καθώς και διάφορα είδη παπιών, ερωδιών και άλλων υδρόβιων πουλιών.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το BirdLife Cyprus σε συνεργασία με τη Νεολαία Παραλιμνίου και τις ομάδες «Paralimni Lake Photography» και «Φίλοι της Λίμνης των Φλαμίνγκο». Την εκδήλωση επισκέφθηκε επίσης και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου - Δερύνειας, Γιώργος Νικολέττος.

Γιατί είναι σημαντικοί οι υγρότοποι

Η Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων, που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Φεβρουαρίου, αναδεικνύει τη ζωτική σημασία των υγροτόπων για τον πλανήτη και την ανθρώπινη ευημερία. Η ημερομηνία αυτή σηματοδοτεί την υπογραφή της Σύμβασης Ραμσάρ το 1971 και αποτελεί μια παγκόσμια υπενθύμιση της ανάγκης για προστασία, ορθολογική διαχείριση και αποκατάσταση αυτών των μοναδικών οικοσυστημάτων.

Οι υγρότοποι συγκαταλέγονται στα πιο παραγωγικά οικοσυστήματα του κόσμου. Παρότι καλύπτουν σχετικά μικρό ποσοστό της επιφάνειας της Γης, στηρίζουν δυσανάλογα μεγάλο μέρος της παγκόσμιας βιοποικιλότητας και προσφέρουν κρίσιμες οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Ρυθμίζουν τον κύκλο του νερού, βελτιώνουν την ποιότητά του, μειώνουν τον κίνδυνο πλημμυρών και ξηρασίας, προστατεύουν το έδαφος από τη διάβρωση και συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, αποθηκεύοντας μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα.

Παράλληλα, υποστηρίζουν τα μέσα βιοπορισμού εκατομμυρίων ανθρώπων και προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την αναψυχή, τον πολιτισμό και την ποιότητα ζωής.

Πηγή: ΚΥΠΕ