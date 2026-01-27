Τις βασικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της αλιείας παρουσίασε σήμερα η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Μαρία Παναγιώτου, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια πιο αυτόνομη, ανθεκτική και ανταγωνιστική Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μιλώντας στο πλαίσιο συνεδρίασης της Επιτροπής Αλιείας (PECH) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η κ. Παναγιώτου τόνισε ότι η βιωσιμότητα, η επισιτιστική ασφάλεια και η στρατηγική αυτονομία της Ένωσης, βρίσκονται σε περίοπτη θέση για την Κυπριακή Προεδρία, σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων λόγω της κλιματικής αλλαγής, της απώλειας βιοποικιλότητας και της γεωπολιτικής αστάθειας.

Αφού εξέφρασε τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τις κοινότητες, που επλήγησαν από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ανδαλουσία, η Υπουργός Γεωργίας τόνισε πως το κεντρικό θέμα της Προεδρίας είναι μια αυτόνομη Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοικτή στον κόσμο. «Μία Ένωση πιο ανθεκτική, πιο αυτάρκης και καλύτερα προετοιμασμένη, που ταυτόχρονα παραμένει εξωστρεφής και ενεργά παρούσα στη διεθνή σκηνή», εξήγησε.

Η προσέγγιση αυτή, συνέχισε η κ. Παναγιώτου, αποτυπώνεται στους πέντε πυλώνες της Προεδρίας, με τη γεωργία και την αλιεία να εντάσσονται κυρίως στον πυλώνα της αυτονομίας μέσω του ανταγωνισμού.

Η Υπουργός τόνισε πως η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της βιωσιμότητας και της μακροπρόθεσμης ανθεκτικότητας των ευρωπαϊκών τομέων αλιείας και γεωργίας. Παράλληλα, πρόσθεσε, οφείλουμε να έχουμε πλήρη επίγνωση των σοβαρών προκλήσεων που θέτουν η κλιματική αλλαγή, η απώλεια βιοποικιλότητας, η συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια και η αυξανόμενη διεθνής πολιτική βία.

Χαρακτήρισε ως κρίσιμο το ζήτημα της ανάδειξης της σημασίας της αλιείας και της γεωργίας, στο πλαίσιο της επισιτιστικής ασφάλειας και της στρατηγικής αυτονομίας της Ένωσης. Σημείωσε ότι τα προϊόντα αλιείας και γεωργίας προσφέρουν σημαντικά οφέλη για την υγεία και το περιβάλλον και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην προώθηση υγιεινών διατροφικών προτύπων και στη στήριξη της δημόσιας υγείας.

Η Υπουργός Γεωργίας, αναφέρθηκε επίσης στη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα με την Επιτροπή PECH, ώστε οι κοινές προσπάθειες να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων αλιέων και των καταναλωτών.

Υπογράμμισε ότι μόνο μέσω στενής συνεργασίας μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν μπορούμε να επιτύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα.

Επεσήμανε ότι η Κυπριακή Προεδρία της ΕΕ θα επιδιώξει την προώθηση μίας ενισχυμένης Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που θα ενδυναμώνει τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα και την ανταγωνιστικότητα, διασφαλίζοντας, παράλληλα, τη μακροπρόθεσμη ευημερία των παράκτιων κοινοτήτων.

«Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας», συνέχισε,«αναμένουμε να εργαστούμε στενά σε δύο ακόμη νομοθετικούς φακέλους που αφορούν τις περιφερειακές οργανώσεις διαχείρισης της αλιείας, καθώς και σε ζητήματα της εξωτερικής διάστασης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των διεθνών σχέσεων με παράκτια κράτη και των Συμφωνιών Βιώσιμης Αλιευτικής Σύμπραξης».

Η κ. Παναγιώτου τόνισε πως «η ευθύνη μου για ένα ευρύ φάσμα πολιτικών τομέων –αλιεία, υδατοκαλλιέργεια, γεωργία, δασοκομία, φυσικούς πόρους και περιβάλλον– προσφέρει μια πραγματικά ολιστική οπτική. Αυτή αντικατοπτρίζεται και στους τρεις πυλώνες της βιωσιμότητας και καθοδηγεί τις αρχές της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής: τον περιβαλλοντικό, τον οικονομικό και τον κοινωνικό», εξήγησε.

Κλείνοντας την ομιλία της, ευχαρίστησε τις Προεδρίες της Πολωνίας και της Δανίας για το έργο που επιτέλεσαν στην υλοποίηση των στόχων του προγράμματος, καθώς και τα μέλη της PECH του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την εποικοδομητική τους συμβολή. «Ο ρόλος σας είναι καθοριστικός, ώστε οι ανησυχίες των Ευρωπαίων αλιέων να παραμένουν στο επίκεντρο των πολιτικών μας, και προσβλέπω στη μελλοντική μας συνεργασία», κατέληξε.

Απαντώντας σε ερωτήσεις που της υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής PECH, η Υπουργός τόνισε ότι βασική αρχή που θα καθοδηγήσει την Κυπριακή Προεδρία το προσεχές διάστημα είναι ο ουσιαστικός και ειλικρινής διάλογος.

Όπως ανέφερε, πρόοδος στην ευρωπαϊκή πολιτική μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από ανοιχτές και ειλικρινείς συζητήσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου, της Κομισιόν και του ίδιου του τομέα. Υπογράμμισε ότι η ίδια προσέγγιση ισχύει και για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, τη χρηματοδότησή της στο πλαίσιο του νέου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.

Αναφερόμενη στον ρόλο της Προεδρίας, τόνισε ότι λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, με στόχο τη διευκόλυνση ενός δομημένου και εποικοδομητικού διαλόγου, ώστε οι θέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ακούγονται και να λαμβάνονται υπόψη. Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε, το κόστος της αδράνειας είναι πολύ μεγαλύτερο από το κόστος της δράσης, υπογραμμίζοντας ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει άμεσα την παραγωγή, την αλιεία και συνολικά τον πρωτογενή τομέα.

Σε σχέση με ερωτήματα που τέθηκαν για το πλαίσιο της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής και την ανανέωση του αλιευτικού στόλου, η Υπουργός αναγνώρισε τις ανησυχίες που έχουν διατυπωθεί, σημειώνοντας ότι οι προτάσεις της Κομισιόν βρίσκονται υπό αξιολόγηση. Ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητα της Προεδρίας είναι η κάλυψη των αναγκών του τομέα, εντός των δημοσιονομικών ορίων και η διευκόλυνση της συζήτησης μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου, ώστε να διασφαλιστεί επαρκής στήριξη σε όλους τους τομείς πολιτικής.

Πηγή: ΚΥΠΕ