Η χρήση κυβερνητικής γης για εμπορικά έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) δεν είναι αποδεκτή, αναφέρει η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου (ΟΠΟΚ), εκφράζοντας τη συμφωνία της με την προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του 2025.

Σε ανακοίνωσή της η ΟΠΟΚ αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι, κατά τη διάρκεια της τελευταίας συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Γεωργίας και Φυσικών Πόρων, εξέφρασε σχετική συμφωνία με την προτεινόμενη τροποποίηση του Νόμου περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του 2025, υπογραμμίζοντας ότι «η ενεργειακή μετάβαση πρέπει να επιτυγχάνεται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, της αγροτικής γης και της βιώσιμης ανάπτυξης».

Η ΟΠΟΚ τονίζει ότι «η προώθηση των ΑΠΕ πρέπει να γίνεται με ορθολογικό σχεδιασμό, με γνώμονα το περιβάλλον. Η χρήση κυβερνητικής γης για εμπορικά έργα ΑΠΕ δεν είναι αποδεκτή». Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι «πρέπει να αποφεύγεται η αδειοδότηση τέτοιων έργων σε Κρατικά Δάση (περιλαμβανομένων φυσικών αποθεμάτων, εθνικών δασικών πάρκων, προστατευτικών δασών, δασικών πάρκων, δασικών μνημείων και φυσικών μικρο-αποθεμάτων)».

Υπογραμμίζει ακόμη ότι «άμεση προτεραιότητα χωροθέτησης τέτοιων έργων πρέπει να αποτελεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε οροφές δημόσιων κτηρίων, ξενοδοχειακών μονάδων και βιομηχανικών / βιοτεχνικών εγκαταστάσεων, σε Πολεοδομικές Ζώνες Εμπορικής και Τουριστικής Χρήσης, καθώς και σε ανεκμετάλλευτα τεμάχια γης, τα οποία εμπίπτουν σε καθορισμένες Πολεοδομικές Ζώνες Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής Χρήσης, καθώς και καθορισμένες Λατομικές Ζώνες και Λατομικές Περιοχές».

Καταληκτικά, η Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων Κύπρου υποστηρίζει ότι «η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οφείλει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να προστατεύει τη βιοποικιλότητα και τη γεωργική γη, και να συμβάλλει ουσιαστικά σε ένα βιώσιμο και ισορροπημένο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές».

Διαβάστε επίσης: Κατάσχεση 15 κιλών αδασμοφορολόγητου καπνού στο οδόφραγμα Λήδρας(pics)

Πηγή: ΚΥΠΕ