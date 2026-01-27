Υπό διήμερη κράτηση προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε ο Τομέας Διερευνήσεων του Αρχιτελωνείου έθεσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, πρόσωπο που μετέφερε σε αποσκευές καπνό για στριφτό τσιγάρο, συνολικού βάρους 15 κιλών, από τις κατεχόμενες περιοχές.

Σε δελτίο Τύπου του Τμήματος Τελωνείων για την υπόθεση, σημειώνεται ότι από τις προκαταρκτικές έρευνες φαίνεται ότι ο εμπλεκόμενος παρέλαβε τις αποσκευές με τον καπνό από τις κατεχόμενες περιοχές με σκοπό να μεταβεί στο Αεροδρόμιο Πάφου και από εκεί να τις μεταφέρει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ειδικότερα το Τμήμα αναφέρει ότι χθες, Δευτέρα, λειτουργοί του Τμήματος στο σημείο διέλευσης οδού Λήδρας, στα πλαίσια των συνήθων ελέγχων των προσώπων που διέρχονται πεζοί από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές, επέλεξαν για έλεγχο πρόσωπο που μετέφερε δύο αποσκευές. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών εντοπίστηκε ότι περιέχουν αποκλειστικά συσκευασίες με καπνό για στριφτό τσιγάρο συνολικού βάρους 15 κιλών, οι οποίες δεν έφεραν σημάνσεις για το βλαβερό της υγείας στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, ένδειξη ότι είναι αδασμοφορολόγητα.

Το εμπλεκόμενο πρόσωπο τέθηκε υπό σύλληψη για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές με το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Την επόμενη μέρα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε διάταγμα διήμερης κράτησής του προς διευκόλυνση του ανακριτικού έργου που ανέλαβε ο Τομέας Διερευνήσεων του Αρχιτελωνείου.

