Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι συνολικές εισροές νερού στα φράγματα, το τελευταίο τρίημερο.

Σύμφωνα με το kitasweather, η εισροή νερού στα φράγματα κατά το τελευταίο 3ήμερο ανήλθε στα 2.546 Ε.Κ.Μ νερού. Από την 1η του Οκτώβρη μέχρι και σήμερα, η συνολική εισροή ήταν 11.268 Ε.Κ.Μ νερού.

Η συνολική πληρότητα των φραγμάτων ανέβηκε στο 11.8% σήμερα Δευτέρα (26/01/2026) από το 11.0% που βρισκόταν μέχρι το πρωί της Παρασκευής (23/01/2026) ενώ την αντίστοιχη περσινή ημέρα ήταν στο 26.1%.

Αναλυτικά η πληρότητα φραγμάτων

Όπως αναφέρεται στην ενημέρωση, μετά τα περίπου 50 χιλιοστά μέσης βροχόπτωσης που καταγράφηκαν προς το τέλος της εβδομάδας (19 χιλιοστά έως την Παρασκευή και 31,4 χιλιοστά έως την Κυριακή), οι εισροές νερού στα φράγματα αυξήθηκαν σε πιο ικανοποιητικά επίπεδα. Ωστόσο, για να φτάσουν τα περσινά επίπεδα αποθεμάτων, εξακολουθούν να υπολείπονται συνολικά περίπου 40 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.

Οι μεγαλύτερες εισροές για το τελευταίο τριήμερο παρατηρήθηκαν στο φράγμα του Κούρη με 0,524, στο φράγμα του Ασπρόκρεμμου με 0.522 Ε.Κ.Μ και στο φράγμα της Αρμίνου με 0.313 Ε.Κ.Μ.

Όπως επισημαίνεται, απαιτούνται ακόμη σημαντικές βροχοπτώσεις προκειμένου να ξεπεραστεί η ανομβρία και να εξασφαλιστούν ικανοποιητικά αποθέματα νερού στα φράγματα.

Ανεξαρτήτως της εξέλιξης, εκτιμάται ότι το προσεχές διάστημα θα καταγράφονται σταθερές, αν και μεταβαλλόμενες, εισροές νερού, καθώς αναμένονται μικρής κλίμακας διαταραχές στην περιοχή με πρόσθετες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες.

