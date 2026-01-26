Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.



Αναλυτικά η πρόγνωση:



Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Σήμερα, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 17 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 19 στα παράλια και στους 10 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.



Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες ενδέχεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, στα δυτικά και τα βόρεια. Οι άνεμοι θσ πνέουν αρχικά κυρίως ανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου αναμένεται να σχηματιστεί παγετός.



Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος και κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Το βράδυ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα ψηλότερα ορεινά αναμένεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κατά διαστήματα αναμένονται μεμονωμένες βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, καθώς και χιόνι ή χιονόνερο στα ψηλότερα ορεινά.



Την Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές.Η θερμοκρασία μέχρι την Τέταρτη θα σημειώσει μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Πέμπτη δεν αναμένεται αξιόλογη μεταβολή. Το ύψος του χιονιού στη Χιονίστρα, κατά την ώρα έκδοσης του δελτίου, ήταν 17 εκατοστά.