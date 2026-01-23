Νέο έκτακτο πακέτο μέτρων για το υδατικό ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο αφού η κατάσταση στα φράγματα παρά τις βροχοπτώσεις παραμένει τραγική.

Η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου είπε πως οι εισροές στα φράγματα μέχρι στιγμής είναι μόλις δύο εκατομμύρια κυβικά μέτρα δηλαδή μηδενικές.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο ανέφερε πως το υπουργικό χθες ενέκρινε νέο πακέτο μέτρων ύψους 31ος εκατομμυρίων ευρώ με τα συνολικά έργα να ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ.

Στόχος της Κυβέρνησης είπε είναι μέχρι το τέλος του 2026 να λειτουργήσουν συνολικά 9 νέες μονάδες αφαλάτωσης.

Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο είπε, κατασκευάστηκαν δύο μονάδες αφαλάτωσης, τον ερχόμενο μήνα ολοκληρώνεται τρίτη και τον Μάρτιο αναμένεται να ολοκληρωθεί και τέταρτη.

Η κυρία Παναγιώτου τόνισε πως για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει ο καθένας προσωπικά να μειώσει την κατανάλωση νερού κατά 10%, δηλαδή δύο λεπτά λιγότερου τρεχούμενου νερού την ημέρα. Ήδη οι αγρότες έχουν ενημερωθεί ότι οι ποσότητες νερού που θα πάρουν φέτος θα είναι μειωμένες κατά 30% σε σύγκριση με πέρσι.

Πηγή: ΡΙΚ