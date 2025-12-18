Το έργο «ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ» αποτυπώνει έμπρακτα πώς η έρευνα και η καινοτομία μπορούν να συναντηθούν, δίδοντας απαντήσεις σε πραγματικές ανάγκες του πρωτογενούς τομέα ανέφερε την Πέμπτη η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου σε χαιρετισμό στα εγκαίνια της υποδομής στο Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών.

Η κ. Παναγιώτου είπε ότι το έργο αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τη γεωργική έρευνα και καινοτομία, μια ανοικτή πλατφόρμα γνώσης που ενσωματώνει καινοτόμες και έξυπνες τεχνολογίες, όπως αισθητήρες και κάμερες, δίκτυα μεταφοράς δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, διαδικτυακή πρόσβαση, θέαση και ανάλυση δεδομένων, με αξιοποίηση μοντέλων μηχανικής εκμάθησης για παραγωγή γνώσης στα φυτικά είδη

"Ξεκάθαρος στόχος: να μετατρέπει την επιστημονική γνώση σε πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις για τους ανθρώπους της γεωργίας και αυτή η μετάβαση από τη γνώση στην εφαρμογή αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο σημερινό περιβάλλον αυξημένων προκλήσεων για τη γεωργία", ανέφερε.

Η Υπουργός είπε ότι το έργο αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την προσαρμογή της κυπριακής γεωργίας στην κλιματική αλλαγή και για την προώθηση της ευφυούς γεωργίας, που βασίζεται στα δεδομένα, στη γνώση και στην τεχνολογία.

Πρόσθεσε ότι ο «ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ» αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή αναγκαίας γνώσης για την εφαρμογή πολιτικών του Υπουργείου, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να λειτουργήσει και ως εργαλείο κατάρτισης και εκπαίδευσης των γεωργών.

Εξήρε επίσης το γεγονός ότι το έργο «ΦΑΙΝΟΤΥΠΟΣ» αποτελεί μοντέλο σύμπραξης κορυφαίων πανεπιστημιακών και ερευνητικών ιδρυμάτων της Κύπρου, του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Frederic Research Center με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών με την ομάδα να συμπληρώνεται με τρεις καινοτόμες εταιρείες στον τομέα δραστηριοτήτων τους, την CYRIC, την Allion και την Atlantis.

Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών Μάριος Κυριάκου στο δικό του χαιρετισμό ανέφερε ότι σημείωσε ότι τόσο η σύλληψη του έργου, όσο και η συγγραφή της σχετικής πρότασης διαμορφώθηκαν καθοριστικά από την ερευνητική ομάδα του ΙΓΕ που συμμετείχε στο εγχείρημα.

Εξήγησε ότι η διαδικασία της φαινοτύπησης φυτών έχει μεγάλη αξία γιατί έχει τη δυνατότητα παραγωγής και επεξεργασίας μεγάλης ροής δεδομένων που λαμβάνονται σε πραγματικό χρόνο, με μη καταστρεπτικές μεθόδους από μεγάλο αριθμό μεταχειρίσεων και επιτρέπουν την σε βάθος κατανόηση της απόκρισης των φυτών σε περιβαλλοντικούς ή καλλιεργητικούς παράγοντες.

"Η δημιουργία μιας τέτοιας στρατηγικής υποδομής στην Κύπρο θα επιτρέψει την αποτελεσματική αξιολόγηση ποικιλιών ή γονοτύπων καλλιεργούμενων ειδών προσαρμοσμένων στις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες, θα υποβοηθήσει το έργο της γενετικής βελτίωσης και επιλογής ποικιλιών ή γονοτύπων, της αξιολόγησης αγροχημικών παραγόντων προώθησης της ανάπτυξης των καλλιεργειών, θα επιταχύνει το έργο της έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της φυτικής και περιβαλλοντικής επιστήμης, και θα λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την ανάπτυξη ευφυούς γεωργικής τεχνολογίας", ανέφερε ο κ. Κυριάκου.

Αναφέρθηκε επίσης σε πιλοτικές μελέτες με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος του 2026, οι οποίες περιλαμβάνουν την επιλογή γονοτύπων της κυπριακής χαρουπιάς για σημαντικά αγρονομικά χαρακτηριστικά σε συνθήκες περιορισμένης εδαφικής υγρασίας, την επιλογή ποικιλιών σανοδοτικών ποικιλιών υψηλής απόδοσης, ποιότητας και ανοχής σε συνθήκες υδατικής καταπόνησης, και την αξιολόγηση της απόκρισης επιλεγμένων γονοτύπων ρόκας και μαρουλιού στην εφαρμογή βιοδιεγερτών με στόχο τη μείωση των συγκεντρώσεων νιτρικών και τη συνεργιστική βελτίωση της βιοενίσχυσης σεληνίου που θα αυξήσει τη διατροφική τους ασφάλεια και αξία.

Σημείωσε και το γεγονός ότι το έργο θα είναι πόλος έλξης για ερευνητικές συνεργασίες μεταξύ εγχώριων ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων ως επίσης και για τη συμπερίληψή της σε ευρωπαϊκά ερευνητικά δίκτυα.

Πηγή: ΚΥΠΕ