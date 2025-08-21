Περί τις 20 με 25 Σεπτεμβρίου υπολογίζεται ότι θα επαναλειτουργήσει η κατεστραμμένη μονάδα αφαλάτωσης στα Κούκλια, δυναμικότητος 15 χιλιάδων κυβικών μέτρων νερού ημερησίως, δήλωσε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ανέφερε ότι την ίδια περίοδο θα αρχίσει τη λειτουργία της και η μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα, δυναμικότητας 5.000 κυβικών μέτρων νερού, η οποία θα αυξηθεί σε ακόμη 5.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως τον Οκτώβριο.

«Η παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών αλλά και η καταστροφή της μοναδικής μονάδας αφαλάτωσης της Πάφου στα Κούκλια το περασμένο Δεκέμβρη, εξακολουθεί να δημιουργεί αρκετές δυσκολίες στην προσπάθεια μας να διασφαλίσουμε την συνεχή παροχή νερού στους καταναλωτές στην πόλη και την επαρχία Πάφου» είπε ο κ. Πιττοκοπίτης, σημειώνοντας πως η κατάσταση βελτιώνεται.

Ήδη, ανέφερε, από την περασμένη εβδομάδα, έχουμε την ενίσχυση των 1.000 κυβικών μέτρων νερού ημερησίως από την πρώτη μικρή κινητή μονάδα στα Πότιμα. Πρόσθεσε πως εντός της ερχόμενης εβδομάδας με αρχές Σεπτεμβρίου αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η δεύτερη μικρή μονάδα αφαλάτωσης, επίσης στα Πότιμα.

Όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, από τον Οκτώβριο θα λαμβάνονται 15.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως από την μονάδα αφαλάτωσης Κουκλιών, και 12.000 κυβικά μέτρα νερού από τις δύο μικρές και τη μεγαλύτερη μονάδα αφαλάτωσης στα Πότιμα.

Επιπρόσθετα ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε πως αυτή την περίοδο η κύρια πηγή υδατοπρομήθειας της χαμηλής περιοχής Πάφου, από τα Κούκλια μέχρι και την Πέγεια, είναι το διυλιστήριο νερού του Ασπρόκρεμμου, δυναμικότητος 30.000 κυβικών μέτρων την ημέρα.

Αυτή η ποσότητα από τον Ασπρόκρεμμο, θα μειωθεί στις 15.000 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα, μετά τον Οκτώβριο, μετά που θα τεθούν σε λειτουργία οι μονάδες αφαλάτωσης, είπε.

Ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ακόμη πως τα αποθέματα νερού στον Ασπρόκρεμμο είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, καθώς εκτιμάται ότι ανέρχονται αυτή τη στιγμή γύρω στα 8 εκατ. κυβικά μέτρα. Ωστόσο, συνέχισε, οι διαβεβαιώσεις που υπάρχουν από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων είναι ότι αυτή η ποσότητα είναι υπεραρκετή για να διαχειριστούμε την κρίσιμη περίοδο μέχρι να λειτουργήσουν οι μονάδες αφαλάτωσης και να ξεκινήσει η βροχόπτωση του ερχόμενου χειμώνα.

Με αυτά τα δεδομένα, συνέχισε, η κατάσταση όσον αφορά την διαχείριση του νερού στην Πάφο είναι σε «κρίσιμη καμπή», με τον κ. Πιττοκοπίτη να εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη, χωρίς να υπάρχει εφησυχασμός.

Θα πρέπει οι καταναλωτές και όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί και φειδωλοί όσον αφορά την χρήση του νερού γιατί και η τελευταία σταγόνα είναι χρήσιμη, κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ