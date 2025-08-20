Το πρωινό μπουφέ, που στο παρελθόν αποτελούσε σύμβολο ξενοδοχειακής πολυτέλειας, βρίσκεται πλέον υπό αμφισβήτηση λόγω της τεράστιας σπατάλης τροφίμων, της υπερκατανάλωσης και της περιβαλλοντικής του επίπτωσης. Σύμφωνα με την Έκθεση Δείκτη Σπατάλης Τροφίμων του ΟΗΕ (UNEP 2024), παγκοσμίως σπαταλήθηκαν 1,05 δισ. τόνοι τροφίμων το 2024, εκ των οποίων το 28% προήλθε από τη μαζική εστίαση. Σύμφωνα με το BBC, τα πρωινά μπουφέ ξενοδοχείων θεωρούνται από τις χειρότερες περιπτώσεις, με 300 γραμμάρια απορρίμματα ανά άτομο έναντι 130 γραμμαρίων σε γεύματα κατά παραγγελία.

Η σπατάλη τροφής δεν αφορά μόνο την ίδια την τροφή αλλά και τους πόρους που χρειάζονται για την παραγωγή της. Έτσι, η μείωση της σπατάλης θεωρείται ένας από τους πιο άμεσους τρόπους για την προστασία του περιβάλλοντος.

Τα ξενοδοχεία διεθνώς υιοθετούν μικρές αλλά στρατηγικές αλλαγές: μικρότερα πιάτα (Ibis), προ-μερίδες γιαουρτιού και φρούτων (Hilton), επιγραφές που υπενθυμίζουν να πάρεις μόνο ό,τι θα φας (Novotel Bangkok), καθώς και μείωση μερίδων με δυνατότητα επαναληπτικής λήψης (Scandic Hotels). Άλλες τακτικές περιλαμβάνουν τοποθέτηση ελαφρύτερων επιλογών (σαλάτες, φρούτα) στην αρχή της γραμμής, περιορισμό των καθαρών πιάτων ώστε να μειωθούν οι μεγάλες ποσότητες, αλλά και σταθμούς “order-on-demand”.





Ειδικοί, σεφ τονίζουν ότι η έννοια της πολυτέλειας έχει αλλάξει: δεν σημαίνει πλέον αφθονία και υπερβολή, αλλά ποιοτική και προσεγμένη εμπειρία, με σεβασμό προς τον πελάτη και το περιβάλλον. Σύμφωνα με έρευνα της Booking.com, το 84% των ταξιδιωτών θεωρεί τη βιωσιμότητα σημαντική και πολλοί αναζητούν τρόπους να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και στο ταξίδι.

Μεγάλοι όμιλοι, όπως η Hilton, έχουν θέσει στόχο να μειώσουν τη σπατάλη τροφίμων κατά 50% μέχρι το 2030, εφαρμόζοντας καινοτόμες λύσεις: κουζίνες με τεχνητή νοημοσύνη (Hilton Tokyo Bay), χρήση «άσχημων» λαχανικών που αλλιώς θα απορρίπτονταν (Conrad Singapore), τεχνολογίες κομποστοποίησης (Hilton Shenzhen) και δωρεές τροφίμων σε τράπεζες τροφίμων (Φιλιππίνες, Ινδονησία).

Παράλληλα, οι ταξιδιώτες δείχνουν προτίμηση σε πιο προσεγμένες εμπειρίες πρωινού: γεύματα σερβιρισμένα σε courses, τοπικές πρώτες ύλες, συνεργασίες με σεφ ζαχαροπλαστικής, καφεκόπτες ή δασκάλους τσαγιού, ακόμη και πρωινές τελετουργίες ευεξίας (γιόγκα, διαλογισμός).

Η γενικότερη τάση είναι η μετάβαση από την υπερβολή στην προσεγμένη απλότητα. Το «all-you-can-eat» μπουφέ χάνει έδαφος και δίνει τη θέση του σε πιο βιώσιμες, προσωποποιημένες και ποιοτικές εμπειρίες που αφήνουν τον επισκέπτη με μια αίσθηση φροντίδας και πολυτέλειας χωρίς περιττή σπατάλη.



Άγνωστο παραμένει κατά πόσον τα ξενοδοχεία στην Κύπρο θα ακολουθήσουν τα επόμενα χρόνια την πιο πάνω συνταγή.