Στην εκπομπή Μεσημέρι και κάτι του ΣΙΓΜΑ, φιλοξενήθηκε ο κ. Γιώργος Πέτρου, Πρόεδρος ΑΗΚ, και μίλησε για τον φόβο του «μπλακ αουτ» και την αγωνία για διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος μέχρι το 2030.

Ο κ. Πέτρου δήλωσε ότι υπάρχουν 2 μεγάλα ερωτήματα από τις Συντεχνίες. Το πρώτο είναι σχετικά με την επάρκεια που είναι μέχρι το 2029 και είναι υποχρεωμένη η ηλεκτρική να σβήσει ένα μεγάλο αριθμό γεννητριών με αποτέλεσμα να ξεμείνουμε. Το δεύτερο ερώτημα ήταν το κόστος του ηλεκτρικού , το οποίο δεν φαίνεται να υπάρχει στο σύντομο μέλλον, τρόπος για να μειωθεί.

Όπως ανέφερε και ο ΠτΔ συμμερίζεται τις ίδιες απόψεις με τις συντεχνίες. Οι ίδιοι ως ΑΗΚ έχουν κάποιες εισηγήσεις που θα βοηθήσουν και γι’ αυτό έχει δοθεί αναβολή 15 ημερών για να εξεταστούν. Όσο η υφυπουργός όσο και ο υπουργός αντιλήφθηκαν ότι μπορούν να λυθούν μερικά προβλήματα.

«Ήταν πολύ εποικοδομητική η χθεσινή συνάντηση, με θετικό κλίμα όλες οι μεριές. Είναι κάτι που πιστεύω μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, αλλά θα θέλει ορισμένες σοβαρές αποφάσεις από την πλευρά του κράτους», σημείωσε ο κ. Πέτρου.

Συνέχισε αναφερόμενος στην ανάκτηση των μεγάλων επενδύσεων που έχουν γίνει, τόσο στο βασιλικό με τη γεννήτρια που βρίσκεται εκεί χωρίς να λειτουργεί διότι χρειάζεται φυσικό αέριο. Είναι επενδύσεις της τάξεως τουλάχιστον των 160 εκατ. ευρώ. Ο. κ. Πέτρου υπογράμμισε, πως το γεγονός ότι έχει κτιστεί κάτι με αυτό το κόστος, δεν σημαίνει πως αν δεν συντηρηθεί η μηχανή θα λειτουργεί κανονικά.

Όσο αφορά τα έργα στην Δεκέλεια θα κοστίσουν 150-180 εκατ. ευρώ, πρέπει να βρεθεί τρόπος να ανακτηθούν αυτά τα ποσά. Διαφορετικά η Αρχή ηλεκτρισμού θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση.

Τόνισε επίσης ο κ. Πέτρου πως, «υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε στο τέλος του 2029, τις οποίες θα μελετήσουμε και εξήγησαν παράλληλα οι Συντεχνίες πως μπορεί να επιτευχθεί».

Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου η ΑΗΚ είναι εδώ και πολλά χρόνια έτοιμη για το φυσικό αέριο. Συμπλήρωσε πως έχουν μηχανές που μπορούν να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο, γι’ αυτό οι ίδιοι τονίζουν πως όταν έρθει το φυσικό αέριο δεν σημαίνει πως την επόμενη μέρα θα λειτουργήσουν, αλλά θα χρειαστούν περίπου 9 μήνες για τη μετατροπή.

Στη συνέχεια ο κ. Γιώργος σημείωσε ότι μια από τις εισηγήσεις που είχε γίνει, είναι να μπορεί η ΑΗΚ να αγοράζει από άλλους προμηθευτές ενέργεια που προσφέρεται σε χαμηλή τιμή. Αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα να συμβληθεί η ΑΗΚ με αυτούς τους προμηθευτές. Εκεί ότι εξοικονόμηση γίνεται θα μεταφερθεί στο καταναλωτή.

Σχετικά με τις βλάβες και τις διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύμα σε συγκεκριμένες περιοχές, ο κ. Πέτρου εξήγησε πως είναι μικρο- διακοπές, όπου αν μια μηχανή αφαιρεθεί, μέχρι να συνδεθεί άλλη μηχανή παίρνει λίγο χρόνο. Γενικά όμως δεν υπάρχουν σοβαρά θέματα, μικροπροβλήματα υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν.

Αναφορικά στη σημερινή διακοπή σε περιοχή της Λευκωσίας, εξήγησε ότι αφορούσε υπόγεια καλώδια που κόπηκαν από εργολάβο.

Καταλήγοντας ο ίδιος ανέφερε πως η υπογειοποίηση στα δάση, έχει ολοκληρωθεί με δυο τρόπους. Είναι προστατευμένα ή με υπόγεια ή με ειδικά καλώδια. Δόθηκε προτεραιότητα στα δάση και στις παραδάσιες περιοχές, που είναι οι πιο επικίνδυνες.

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