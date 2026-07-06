Επίσκεψη στη Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους και στη Βιομηχανική Ζώνη Δερύνειας πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Μιχάλης Δαμιανός μετά από πρόσκληση της ΟΕΒ, όπως αναφέρει η Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της.

Ο Υπουργός, προστίθεται, είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την παραγωγική διαδικασία σε βιομηχανίες και να παρακαθίσει σε ευρεία σύσκεψη με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και επιχειρηματικών φορέων της περιοχής.

Η ΟΕΒ εκφράζει, τέλος, την ευαρέσκεια της για την προθυμία του Υπουργού «να συμβάλει στην επίλυση θεμάτων που άπτονται της αρμοδιότητας του αλλά και να συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση λύσεων σε θέματα που δεν εμπίπτουν άμεσα στις αρμοδιότητες του».

Διαβάστε επίσης: Ανησυχία Βουλευτών για επάρκεια ηλεκτρισμού μετά το 2030 λόγω Βασιλικού

Πηγή: ΚΥΠΕ