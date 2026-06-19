Η Κύπρος συνεχίζει την προσπάθεια ολοκλήρωσης του πρώτου τερματικού εισαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στο Βασιλικό, παρά τις γεωπολιτικές αναταράξεις και τις πρόσφατες διαταραχές στο παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανού, σε συνέντευξή του στο Platts του S&P Global Energy.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι, παρά την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το φυσικό αέριο θα παραμείνει απαραίτητο για τη στήριξη του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας

«Το φυσικό αέριο θα αποτελέσει σίγουρα καύσιμο-γέφυρα και θα παραμείνει σε αυτόν τον ρόλο για ίσως τρεις δεκαετίες, αν όχι τρεις, τότε δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προχωρά η προσπάθεια για το Βασιλικό

Η ανάπτυξη του τερματικού LNG στο Βασιλικό απασχολεί την Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και περίπου μία δεκαετία, ωστόσο το έργο έχει βρεθεί αντιμέτωπο με σημαντικές καθυστερήσεις και διαφωνίες, που οδήγησαν και στον τερματισμό της αρχικής σύμβασης με την κινεζική κοινοπραξία που είχε αναλάβει την κατασκευή.

Σύμφωνα με τον κ. Δαμιανού, η κυβέρνηση στοχεύει στην επιλογή νέου εργολάβου μέχρι το τέλος του 2026, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες εργασίες.

«Η πολιτική απόφαση είναι να ολοκληρωθεί το έργο, γιατί χρειαζόμαστε φυσικό αέριο και ο ταχύτερος τρόπος για να αποκτήσει η Κύπρος φυσικό αέριο είναι να ολοκληρωθεί το τερματικό», δήλωσε.

Ενεργειακή απομόνωση

Ο Υπουργός επεσήμανε ότι η Κύπρος παραμένει η μόνη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς ηλεκτρική διασύνδεση με άλλο κράτος-μέλος, γεγονός που καθιστά την ενεργειακή της ασφάλεια ιδιαίτερα ευάλωτη.

Όπως ανέφερε, η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Ελλάδας δεν αναμένεται να συνδεθεί με το ευρωπαϊκό δίκτυο πριν από το 2031.

Σύμφωνα με στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (ΙΕΑ), το 85% της ενεργειακής κατανάλωσης της Κύπρου το 2023 βασίστηκε σε εισαγόμενο πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα, τα οποία κάλυψαν περίπου το 80% της ηλεκτροπαραγωγής.

Δεν αποτελεί προτεραιότητα ο αγωγός Ισραήλ–Κύπρου

Αναφερόμενος στην ιδιωτική πρόταση για αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ Ισραήλ και Κύπρου, ο κ. Δαμιανού ξεκαθάρισε ότι δεν αποτελεί κυβερνητική προτεραιότητα.

«Δεν είναι κάτι που προωθούμε αυτή τη στιγμή», δήλωσε.

Ο Υπουργός υπερασπίστηκε επίσης τον υφιστάμενο ρόλο της ΔΕΦΑ ως μοναδικού εισαγωγέα και διανομέα φυσικού αερίου στην κυπριακή αγορά.

«Θα άφηνα τα πράγματα ως έχουν και θα δούμε σε δέκα χρόνια τι θα πρέπει να κάνουμε. Πιστεύω ότι το κράτος πρέπει να διατηρεί τον έλεγχο», ανέφερε.

Κοντά σε επενδυτική απόφαση το κοίτασμα «Κρόνος»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις εξελίξεις γύρω από το κοίτασμα «Κρόνος», το οποίο αναπτύσσουν η ΕΝΙ και η TotalEnergies.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, η τελική επενδυτική απόφαση (FID) αναμένεται μέχρι το τέλος Ιουνίου, ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου θα μπορούσε να ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Το αέριο του κοιτάσματος θα μεταφέρεται στην Αίγυπτο για υγροποίηση στον τερματικό σταθμό της Damietta και στη συνέχεια θα εξάγεται ως LNG

«Η πρόθεση είναι τουλάχιστον το 80% των ποσοτήτων να κατευθύνεται προς την Ευρώπη», δήλωσε.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι μετά την υγροποίηση οι εταιρείες θα μπορούν να διαθέτουν το προϊόν όπου το κρίνουν εμπορικά συμφέρον.

«Πολιτικά, αυτό είναι που θα επιδιώξουμε, όμως δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς», πρόσθεσε.

«Αφροδίτη» και ExxonMobil

Για το κοίτασμα «Αφροδίτη», το οποίο διαχειρίζεται η Chevron, ο κ. Δαμιανού εκτίμησε ότι η τελική επενδυτική απόφαση θα μπορούσε να ληφθεί το καλοκαίρι του 2027, με την πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου να τοποθετείται στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Σε ό,τι αφορά τα κοιτάσματα της ExxonMobil στην κυπριακή ΑΟΖ, ο Υπουργός ανέφερε ότι η παραγωγή αναμένεται αργότερα μέσα στη δεκαετία του 2030.

Νέος γύρος αδειοδότησης

Τέλος, ο κ. Δαμιανού αποκάλυψε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σχεδιάζει νέο γύρο αδειοδότησης για έρευνες υδρογονανθράκων το 2027 ή το 2028, με στόχο τον εντοπισμό νέων κοιτασμάτων φυσικού αερίου που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τον ενεργειακό ρόλο της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρωπαϊκή αγορά.