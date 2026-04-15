Η Energean προχωρά στην ερευνητική γεώτρηση στο Οικόπεδο 2 στο Βορειοδυτικό Ιόνιο, με εκτιμώμενα δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου 270 δισ. κυβικών μέτρων. Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Μαθιός Ρήγας, ανέφερε ότι η πιθανότητα επιτυχίας της γεώτρησης ανέρχεται στο 16%, με βασικό γεωλογικό ρίσκο τη χρονική στιγμή «παγίδευσης» των υδρογονανθράκων. Η γεώτρηση θα πραγματοποιηθεί το διάστημα Φεβρουαρίου–Απριλίου 2027, σε βάθος 4.622 μέτρων, με κόστος έως 68 εκατ. ευρώ.

Σε περίπτωση επιτυχίας, η ανάπτυξη του κοιτάσματος θα περάσει στην ExxonMobil, με επένδυση που εκτιμάται άνω των 5 δισ. ευρώ και πιθανή έναρξη παραγωγής εντός 3,5–4 ετών, ενώ εξετάζονται συνέργειες με αγωγούς όπως ο Poseidon και ο TAP.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ελλάδα, Σταύρος Παπασταύρου, χαρακτήρισε τη συμφωνία «ιστορική», σημειώνοντας ότι η γεώτρηση σηματοδοτεί την επανεκκίνηση των υπεράκτιων ερευνών μετά από σχεδόν 50 χρόνια και ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Τόνισε επίσης ότι το 40% των κερδών θα κατευθύνεται στο Δημόσιο.

Από την πλευρά των ΗΠΑ, η πρέσβειρα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ υπογράμμισε τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία ως την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην ενεργειακή σύμπραξη των δύο χωρών.