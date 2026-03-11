Οι ενεργειακοί κολοσσοί Shell και TotalEnergies, καθώς και ορισμένες εταιρείες στην Ασία, έχουν ενημερώσει πελάτες τους ότι επικαλούνται ρήτρα ανωτέρας βίας (force majeure) για παραδόσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) που προέρχεται από το QatarEnergy, σύμφωνα με τρεις πηγές που μίλησαν στο Reuters.

Η εξέλιξη έρχεται μετά την ανακοίνωση του Κατάρ – του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα LNG παγκοσμίως – ότι σταματά προσωρινά την παραγωγή σε εγκατάσταση δυναμικότητας 77 εκατομμυρίων τόνων ετησίως (mtpa), ενώ ταυτόχρονα κήρυξε και το ίδιο force majeure στις αποστολές LNG.

Η Shell, ο μεγαλύτερος trader LNG στον κόσμο, αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, ενώ η TotalEnergies δεν απάντησε άμεσα σε σχετικό αίτημα του Reuters.

Οι δύο εταιρείες διατηρούν μακροχρόνιες συνεργασίες με την QatarEnergy και συμμετέχουν στο μεγάλο έργο επέκτασης του κοιτάσματος North Field, το οποίο στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικής ικανότητας LNG έως το 2027.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών, η Shell λαμβάνει περίπου 6,8 εκατομμύρια τόνους LNG ετησίως από το Κατάρ, ενώ η TotalEnergies περίπου 5,2 εκατομμύρια τόνους, τους οποίους στη συνέχεια διαθέτουν σε πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Ο υπουργός Ενέργειας του Κατάρ Saad al-Kaabi δήλωσε στους Financial Times ότι ακόμη και αν ο πόλεμος σταματούσε σήμερα, θα χρειάζονταν «από εβδομάδες έως και μήνες» για να αποκατασταθούν πλήρως οι παραδόσεις.

Πηγές ανέφεραν στο Reuters ότι οι ειδοποιήσεις force majeure που στάλθηκαν στους πελάτες διευκρινίζουν πως οι παραδόσεις LNG για τον Μάρτιο δεν θα επηρεαστούν, ενώ οι επιπτώσεις αναμένεται να αρχίσουν να γίνονται αισθητές από τον Απρίλιο.