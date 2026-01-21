Επιστολή προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλη Δαμιανό, απέστειλε ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, εκφράζοντας προβληματισμούς για το κενό που δημιουργείται από τον τερματισμό των σχεδίων στήριξης για οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα και τις ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων στο τέλος του 2025, χωρίς την προκήρυξη νέων σχεδίων.

Σύμφωνα με τον κ. Στεφάνου, το κενό αυτό "υπονομεύει τη δυναμική της πράσινης μετάβασης στον οικιακό τομέα και εντείνει την αβεβαιότητα για χιλιάδες νοικοκυριά που επιθυμούν να επενδύσουν στη φθηνή και καθαρή ενέργεια, στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας τους".

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα αυτή επιτείνεται περαιτέρω από την απόφαση για τερματισμό του net metering στις 31/12/2025 και την οριζόντια μετάβαση για όλους σε συστήματα net billing, χωρίς να προβλέπεται μεταβατικό στάδιο και χωρίς να υπάρχει ακόμα ώριμη και οικονομικά προσιτή αγορά αποθήκευσης ενέργειας. "Εδώ και μερικά χρόνια το Υπουργείο Ενέργειας έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του για ετοιμασία σχεδίων χορηγιών «Μπαταρίες για Όλους» το οποίο δυστυχώς δεν έχει προχωρήσει", αναφέρει.

"Αναγνωρίζουμε ότι το net billing αποτελεί ρυθμιστική υποχρέωση και σε επίπεδο ηλεκτρικού δικτύου είναι δικαιότερο και ενεργειακά πιο βιώσιμο μοντέλο", συνεχίζει ο κ. Στεφάνου, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι χωρίς την ουσιαστική πρόσβαση των νοικοκυριών σε οικονομικά προσιτή αποθήκευση σε συνθήκες μιας αγοράς ηλεκτρισμού που να μπορεί να δώσει λύσεις στο ψηλό κόστος ενέργειας, το net billing "καθίσταται σήμερα λιγότερο οικονομικά επωφελές για τα νοικοκυριά".

Το δε όφελος, προσθέτει, το οικειοποιούνται "δυστυχώς σήμερα οι ιδιωτικές εταιρείες Προμήθειας Ηλεκτρισμού, οι οποίες θα λαμβάνουν την ενέργεια που παράγουν τα νοικοκυριά σε τιμές ανταγωνιστικής αγοράς (μηδενικές σε περιόδους χαμηλής ζήτησης) και θα τη μεταπωλούν σε πολύ υψηλό κόστος, όπως συμβαίνει σήμερα".

Ο ΓΓ του ΑΚΕΛ καλεί τον Υπουργό να τον ενημερώσει πότε προτίθεται το Υπουργείο να προκηρύξει νέα σχέδια στήριξης για οικιακά φωτοβολταϊκά, για αποθήκευση ενέργειας, για ενεργειακές κοινότητες, για κοινότητες ΑΠΕ, για ενεργειακές αναβαθμίσεις κτηρίων και για λύσεις εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά και ποια συγκεκριμένα μέτρα προτίθεται να υλοποιήσει το Υπουργείο Ενέργειας, ώστε να καταστεί η οικιακή αποθήκευση οικονομικά προσβάσιμη για όλους, ιδιαίτερα για τα μεσαία και χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.

Οι προτάσεις ΑΚΕΛ

Επιπρόσθετα, ο κ. Στεφάνου καταθέτει στον Υπουργό, σειρά προτάσεων του ΑΚΕΛ για το θέμα.

Καταρχάς, προτείνεται η συνέχιση του net metering αποκλειστικά και στοχευμένα για ευάλωτες ομάδες, οι οποίες αδυνατούν οικονομικά να επενδύσουν σε συστήματα αποθήκευσης, καθώς και του virtual net metering για τους ένοικους των πολυκατοικιών και για όσους δεν διαθέτουν κατάλληλο χώρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, ώστε να μην αποκλείονται από τα οφέλη της ενεργειακής μετάβασης.

Επίσης, προτείνει την εφαρμογή σχημάτων net metering με σαφή και αυστηρά κριτήρια, τεχνικά και κοινωνικοοικονομικά, τα οποία να διασφαλίζουν την ευστάθεια και ασφάλεια του ηλεκτρικού συστήματος, μέχρι να καταστεί εφικτή η καθολική εφαρμογή net billing μαζί με αποθήκευση.

Προτείνεται, ακόμη, η εφαρμογή συνδυαστικών πακέτων επιχορήγησης για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ενεργειακών αναβαθμίσεων κατοικιών, ικανοποιώντας και την γενική αρχή της Ε.Ε. “Energy Efficiency First Principle”, καθώς και η δημιουργία προγράμματος στήριξης για την ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων και κοινοτήτων ΑΠΕ, οι οποίες θα διαθέτουν και συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε τοπικό επίπεδο (Δήμου ή Κοινότητας), αξιοποιώντας έτσι οικονομίες κλίμακας για να καταστεί η επένδυση σε αποθήκευση ενέργειας πιο βιώσιμη και ελκυστική.

Το ΑΚΕΛ προτείνει, επιπρόσθετα, την υιοθέτηση προγράμματος 100% επιδοτούμενων ενεργειακών ελέγχων κατοικιών με παροχή συμβουλών για πρακτικές ενεργειακής εξοικονόμησης, και την ένταξη και νέων κατοικιών, που έχουν εξασφαλίσει άδεια οικοδομής μετά το 2017, σε σχέδια στήριξης, οι οποίες μέχρι σήμερα εξαιρούνται από κάθε μορφή στήριξης για να δοθεί η δυνατότητα σε νεαρά ζευγάρια να μειώσουν το ενεργειακό κόστος των κατοικιών τους.

Πηγή: ΚΥΠΕ