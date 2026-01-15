Η Τουρκία παρακολουθεί «πολύ στενά» κάθε στρατιωτική ή ενεργειακή συνεργασία που αφορά την περιοχή και εκλαμβάνεται από την Άγκυρα ως προσπάθεια «περικύκλωσης», δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ερωτηθείς, σε συνέντευξη Τύπου, για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, και τη συνεργασία Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι οι κινήσεις αυτές δεν έχουν προς το παρόν άμεσο αντίκτυπο, αλλά η δυναμική τους και το μήνυμα που εκπέμπουν δεν περνούν απαρατήρητα. Όπως είπε, έχουν ήδη διατυπωθεί οι σχετικές προειδοποιήσεις προς τους αρμόδιους συνομιλητές, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες κινήσεις δεν εξυπηρετούν κανενός τα συμφέροντα και ενδέχεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω περιφερειακό κατακερματισμό. «Επειδή πρόκειται για ευαίσθητο θέμα, δεν θέλω να χρησιμοποιήσω πολύ ανοιχτά τη γλώσσα, τις εκφράσεις και τα επιχειρήματα που χρησιμοποιούμε στις σχετικές συνομιλίες», είπε ο Τούρκος ΥΠΕΞ.

Εξάλλου ο κ. Φιντάν έκανε λόγο για «ιστορική ευκαιρία» όσον αφορά στην επίλυση των προβλημάτων στο Αιγαίο, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μια μόνιμη και οριστική λύση είναι εφικτή «με βάση όλες τις ρεαλιστικές αναλύσεις». Ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές για τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Ο Τούρκος Υπουργός ερωτηθείς ειδικά για τη συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν, δήλωσε ότι το θέμα συζητήθηκε και στο περιθώριο της Συνόδου στο Παρίσι, κατά τη σύντομη επαφή που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Όπως είπε, και οι δύο πλευρές επιθυμούν η συνάντηση να πραγματοποιηθεί πριν το Ραμαζάνι (19 Φεβρουαρίου) και εξετάζονται δύο έως τρεις πιθανές ημερομηνίες. «Και ο Πρόεδρός μας θέλει αυτή η συνάντηση να γίνει το συντομότερο δυνατό. Ελπίζω ότι θα το διευθετήσουμε», ανέφερε.

Για τα ελληνοτουρκικά, ο κ. Φιντάν υπογράμμισε ότι για να λυθούν τα υφιστάμενα προβλήματα απαιτούνται πρόθεση και πολιτική βούληση, με στόχο «να καθίσουμε στο τραπέζι και να μην σηκωθούμε μέχρι να λυθεί το ζήτημα». Προσδιόρισε ως βασικό αντικείμενο συζήτησης το Αιγαίο, αναφερόμενος ρητά στα χωρικά ύδατα και την υφαλοκρηπίδα, και επανέλαβε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να προχωρήσει σε ουσιαστικές συνομιλίες, πέραν των διερευνητικών επαφών.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ έκανε λόγο για ανάγκη εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης και ενίσχυσης της επαφής μεταξύ των δύο λαών, ενώ σημείωσε ότι, κατά την άποψή του, στην ελληνική εσωτερική πολιτική η αντίληψη της Τουρκίας ως απειλής εξακολουθεί να λειτουργεί ως παράγοντας πολιτικού κόστους. Παράλληλα, αναγνώρισε ότι τα τελευταία δύο χρόνια δεν καταγράφηκαν σοβαρές εντάσεις, όπως αερομαχίες ή συνεχείς εμπλοκές, κάνοντας λόγο για λειτουργία των υφιστάμενων μηχανισμών και για συνεργασία σε ζητήματα όπως το μεταναστευτικό. Ο Τούρκος ΥΠΕΞ πρότειν: «να εφαρμόσουμε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Να επιτρέψουμε στους λαούς να έρθουν περισσότερο σε επαφή μεταξύ τους. Να αποφεύγεται, όσο γίνεται, η εργαλειοποίηση θεμάτων χωρίς πραγματική βάση στο εσωτερικό πολιτικό παιχνίδι».

Ο Χακάν Φιντάν είπε ότι η επίλυση των διαφορών είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι το ζήτημα θα αποσυνδεθεί από εσωτερικές πολιτικές πιέσεις και θα συζητηθεί σε ορθολογικό πλαίσιο, με γνώμονα το εθνικό συμφέρον τόσο της Ελλάδας όσο και της Τουρκίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ