Σε εξέλιξη βρίσκεται ένας νέος προγραμματισμός των δραστηριοτήτων σε σχέση με τον Great Sea Interconnector (GSI), που θα επηρεάσει την ημερομηνία παράδοσης του έργου, ανακοίνωσε η γαλλική εταιρεία Nexans.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε χθες Τρίτη στο χρηματιστήριο της Γαλλίας και με την οποία δίδει «πρόσθετες διευκρινίσεις» σχετικά με την εκτέλεση της συμβολαίου για τον GSI, η Nexans αναφέρει ότι συνεργάζεται "στενά με τον πελάτη της για να αξιολογήσει τις καλύτερες διαθέσιμες επιλογές για ένα αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα" εκτέλεσης του έργου.

Η γαλλική εταιρεία αναφέρει πως εκτελεί το έργο σύμφωνα με τις συμβατικές της υποχρεώσεις και σύμφωνα με τα ορόσημα που έχουν καθοριστεί από το 2023 και σημειώνει πως παραμένει δεσμευμένη έναντι του πελάτη της στην εκτέλεση αυτού του έργου.

«Ενώ αυτές οι αλλαγές θα επηρεάσουν την ημερομηνία παράδοσης του έργου», σύμφωνα με την Nexans, δεν θα επηρεάσουν τις οικονομικές προβλέψεις της για το 2028, λόγω του μεγάλου ανεκτέλεστου έργου που διαθέτει ο όμιλος και των προληπτικών ενεργειών για την αντιστάθμιση τυχόν πιθανών επιπτώσεων, από το 2026.

Η Nexans αναφέρει ότι θα ανακοινώσει τις προβλέψεις της για το 2026 μαζί με τα αποτελέσματα του πλήρους έτους 2025 στις 19 Φεβρουαρίου του 2026.

Εξάλλου, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Julien Hueber, Διευθύνων Σύμβουλος της Nexans δήλωσε ότι «το έργο GSI παραμένει σε εξέλιξη και είμαστε πλήρως αφοσιωμένοι στην υποστήριξη του πελάτη μας για ολοκλήρωση αυτής της κρίσιμης υποδομής». «Διαχειριζόμαστε αυτήν την κατάσταση με ισχυρή πειθαρχία» στην εκτέλεσή του έργου, ανέφερε.

Ανέφερε επίσης ότι τα μέτρα μετριασμού που λαμβάνει η εταιρεία από το 2026 για αντιμετώπιση των εξωτερικών εξελίξεων «μας επιτρέπουν να παραμείνουμε σταθερά σε καλό δρόμο με την οικονομική μας πορεία, καθώς και με τις προβλέψεις μας για το 2028».

Πηγή: ΚΥΠΕ