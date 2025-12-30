Η Τουρκία σχεδιάζει να υπογράψει το 2026 ειδική συμφωνία με τη Συρία για υποθαλάσσιες έρευνες κατά μήκος των συριακών ακτών, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ στο πλαίσιο συνέντευξής του χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά και γεωτρήσεις.



«Εξετάζουμε υπεράκτιες περιοχές στη Συρία. Έχουμε ήδη μια συμφωνία–πλαίσιο με τη Συρία, αλλά για επιχειρήσεις στη θάλασσα θα απαιτηθεί ειδική, πιο συγκεκριμένη συμφωνία. Δεν λέω ότι θα γίνουν γεωτρήσεις το 2026, όμως μια συμφωνία μπορεί να υπογραφεί και, ως πρώτο βήμα, να ξεκινήσουν σεισμικές έρευνες.», είπε χαρκτηριστικά.





Παράλληλα ο Τουρκος Υπουργός Ενέργειας έθεσε ως κεντρικούς άξονες της ενεργειακής της στρατηγικής της Τουρκίας για το 2026 μια σειρά από σημαντικές πρωτοβουλίες και επενδύσεις που εκτείνονται από εγχώρια παραγωγή μέχρι διεθνείς συνεργασίες, ενισχύοντας την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική της θέση.

Βασική κίνηση είναι η επένδυση και οι εξαγορές αμερικανικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου από την κρατική Turkish Petroleum, με στόχο την ενίσχυση των πόρων και τη διαφοροποίηση των προμηθειών. Παράλληλα, η Ρωσία έχει ήδη ξεκινήσει τη μεταφορά 9 δισ. δολαρίων στην Τουρκία για επενδύσεις που σχετίζονται με τον πυρηνικό σταθμό του Άκκουγιου, σηματοδοτώντας μακροχρόνια συνεργασία στον πυλώνα της πυρηνικής ενέργειας.

Οι ενεργειακές συμφωνίες φυσικού αερίου με τη Μόσχα παρατάθηκαν για έναν ακόμη χρόνο με τους ίδιους όρους και τιμές, διασφαλίζοντας τη συνεχιζόμενη ροή ρωσικών υδρογονανθράκων, ενώ η Τουρκία προχωρά και σε επενδύσεις σε κοιτάσματα φυσικού αερίου στο βόρειο Ιράκ, ενισχύοντας τις γειτονικές πηγές εφοδιασμού.

Στην κατεύθυνση της διαφοροποίησης, η χωρητικότητα εισαγωγής φυσικού αερίου από Τουρκμενιστάν θα αυξηθεί κατά περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως μέσω Ιράν, διευρύνοντας περαιτέρω τις διαδρομές προμήθειας.

Σε παράλληλο μέτωπο, όπως είπε, η Τουρκία αναπτύσσει την εξόρυξη και παραγωγή πρώτων υλών: η παραγωγή χρυσού στο Νίγηρα αναμένεται να ξεκινήσει το 2026, ενισχύοντας τα μεταλλευτικά της χαρτοφυλάκια· ενώ η παραγωγή φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα θα διπλασιαστεί, φτάνοντας στα 20 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ημερησίως, σημαντικά αυξημένη από τα τρέχοντα επίπεδα.

Τέλος, η Τουρκία προχωρά στην εκκίνηση βιομηχανικής μονάδας για σπάνιες γαίες, με την Αυστραλία να εμφανίζεται ως πιθανός εταίρος, σηματοδοτώντας βήμα στην αλυσίδα παραγωγής υψηλής τεχνολογίας και στρατηγικών υλικών.



