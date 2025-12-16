Η τουρκική εφημερίδα "Σοζτζού" αναφέρει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την αξιοποίηση νεοαποκτηθέντος γεωτρύπανου 7ης γενιάς, το οποίο προορίζεται για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο, σε θαλάσσιες ζώνες που η Άγκυρα χαρακτηρίζει ως τουρκική δικαιοδοσία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το γεωτρύπανο αγοράστηκε από τη Νότια Κορέα και διαθέτει δυνατότητα γεώτρησης έως 12.000 μέτρα. Προβλέπεται να συνοδεύεται από τέσσερα υποστηρικτικά πλοία, τα οποία φέρουν τα ονόματα «Μουρουβέτ», «Κουτσί», «Ιλχάν» και «Μουράτ».

Η "Σοζτζού" σημειώνει ότι η επιλογή των συγκεκριμένων ονομάτων παραπέμπει στα γεγονότα της 24ης Δεκεμβρίου 1963 στη Λευκωσία, τα οποία από τουρκικής πλευράς αναφέρονται ως «Κανλί Νοέλ», δηλαδή "Ματωμένα Χριστούγεννα". Στο ίδιο πλαίσιο, γίνεται αναφορά στην οικογένεια του τότε στρατιωτικού γιατρού, Νιχάτ Ιλχάν, ενώ φιλοξενούνται δηλώσεις συγγενών του για τον συμβολικό χαρακτήρα της ονοματοδοσίας των πλοίων.

