Την ετοιμότητα της Κυπριακής Προεδρίας στο να εργαστεί για μια πιο ουσιαστική Ενεργειακή Ένωση, εξέφρασε ο Υπουργός Ενέργειας, Μιχάλης Δαμιανός, στη δήλωσή του κατά την είσοδό του, στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ, το πρώτο μετά την ανάληψη του νέου του χαρτοφυλακίου.

Στην αρχή της δήλωσής του, ο κ. Δαμιανός ευχαρίστησε τη Δανική Προεδρία «για το εξαιρετικό έργο που επιτέλεσε τους τελευταίους μήνες».

«Ως επερχόμενη Προεδρία, η Κύπρος θα εργαστεί με αποφασιστικότητα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της ανθεκτικότητας και της στρατηγικής αυτονομίας στον τομέα της ενέργειας», πρόσθεσε ο κ. Δαμιανός, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «είναι ζωτικής σημασίας να μειωθούν οι τιμές της ενέργειας για τους πολίτες μας, καθώς πιστεύουμε ότι αυτό αποτελεί κεντρικό πυλώνα της ανταγωνιστικότητας».

Γι’ αυτό όπως εξήγησε το «Πακέτο της ΕΕ για τα Δίκτυα είναι ουσιώδους και κομβικής σημασίας. Η ενεργειακή κρίση κατέδειξε ότι πρέπει να δρούμε συλλογικά ως Ένωση σε ό,τι κάνουμε».

«Ως Κυπριακή Προεδρία, είμαστε έτοιμοι να εργαστούμε για μια πιο ουσιαστική Ενεργειακή Ένωση», κατέληξε.

Στη συνεδρίαση της Δευτέρας, οι Υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ αναμένεται να καταλήξουν σε μερική συμφωνία για το πρόγραμμα Connecting Europe Facility (CEF) 2028–2034, το οποίο εντάσσεται στις διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο μετά το 2027. Το CEF θα αποτελέσει τη νομική βάση για επενδύσεις σε διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων έργων διασυνοριακών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στρατιωτικής κινητικότητας. Η συμφωνία χαρακτηρίζεται «μερική», καθώς δεν περιλαμβάνει χρηματοδοτικά και οριζόντια ζητήματα, τα οποία συζητούνται στο πλαίσιο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034.

Παράλληλα, οι Υπουργοί θα πραγματοποιήσουν πολιτική συζήτηση για το Ευρωπαϊκό Πακέτο Δικτύων, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, ώστε να στηριχθεί η ταχεία ηλεκτροποίηση και να διασφαλιστεί προσιτή, ασφαλής και καθαρή ενέργεια για πολίτες και επιχειρήσεις. Η συζήτηση αναμένεται να επικεντρωθεί στις βασικές προτεραιότητες, στους στρατηγικούς στόχους και στα κύρια μέτρα του πακέτου.

