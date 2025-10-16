Πραγματοποιείται σήμερα η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη του Επιτρόπου Ενέργειας της ΕΕ, Νταν Γιόργκενσεν, με τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, και τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρο Παπασταύρου. Στο επίκεντρο της συζήτησης θα βρεθεί η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector (GSI) — ένα έργο στρατηγικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου.

Η τηλεδιάσκεψη επιβεβαιώθηκε μέσα από τη δημοσιοποιημένη εβδομαδιαία ατζέντα του Επιτρόπου Γιόργκενσεν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που υπογραμμίζει το αυξημένο ενδιαφέρον των Βρυξελλών για την πρόοδο του έργου.



Διαβάστε επίσης: Νέα σύσκεψη για GSI - Τα 3 «εμπόδια» που βλέπει ο ΑΔΜΗΕ & εξέλιξη με Νexans

Η συνάντηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του κ. Παπαναστασίου στην Αθήνα, όπου σε συνεργασία με τον κ. Παπασταύρου οριστικοποιήθηκε η μεταβίβαση των αδειών ιδιοκτήτη και διαχειριστή του GSI από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβέρνησης, επισφραγίζοντας τη νέα φάση υλοποίησης του έργου, που αναμένεται να διασυνδέσει Κύπρο, Ελλάδα και Ισραήλ, δημιουργώντας για πρώτη φορά ενεργειακή «γέφυρα» της Κύπρου με το ευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρισμού.