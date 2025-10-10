Το Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (KNE) εκφράζει την υποστήριξή του στην κοινή ανακοίνωση επτά κορυφαίων ναυτιλιακών οργανισμών, οι οποίοι ζητούν την άμεση έγκριση του “Net-Zero Framework” (NZF) στην επερχόμενη έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (Marine Environment Protection Committee - MEPC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (International Maritime Organisation - IMO), που θα πραγματοποιηθεί στις 14–17 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση προσυπογράφεται από το Διεθνές Ναυτιλιακό Επιμελητήριο (International Chamber of Shipping - ICS), την Ένωση Ευρωπαίων Πλοιοκτητών (ECSA), την Ένωση Πλοιοκτητών Ασίας (Asian Shipowners’ Association - ASA), την International Association of Ports and Harbors (IAPH), την International Bunker Industry Association (IBIA), την International Transport Workers’ Federation (ITF) και το World Shipping Council (WSC).

«Η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πλέον δύσκολους κλάδους ως προς την απανθρακοποίηση, λόγω της παγκόσμιας εμβέλειας και της πολυπλοκότητάς της. Παρ’ όλα ταύτα, ο τομέας παραμένει προσηλωμένος στις δεσμεύσεις του για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», αναφέρει η ανακοίνωση του ΚΝΕ. Το NZF, προσθέτει, προσφέρει τον μοναδικό ρεαλιστικό δρόμο, μέσω ενός ολοκληρωμένου και παγκοσμίως εφαρμόσιμου ρυθμιστικού πλαισίου.

Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση: «Μόνο παγκόσμιοι κανόνες μπορούν να απανθρακοποιήσουν μια παγκόσμια βιομηχανία. Χωρίς ένα τέτοιο πλαίσιο, η ναυτιλία κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα αυξανόμενο πακέτο μονομερών κανονισμών, που θα αυξήσουν τα κόστη χωρίς να προσφέρουν ουσιαστική πρόοδο στην απανθρακοποίηση».

Το Ναυτιλιακό Επιμελητήριο αναφέρει πς συμφωνεί πλήρως με αυτή τη θέση και καλεί τις Κυβερνήσεις παγκοσμίως να στηρίξουν τη ναυτιλία, τη ραχοκοκαλιά μεταφοράς του 90% του παγκόσμιου εμπορίου, στη μετάβαση προς ένα βιώσιμο και δίκαιο, παγκοσμίως ρυθμιζόμενο μέλλον. Η υιοθέτηση του πλαισίου NZF θα επιταχύνει τη μετάβαση της βιομηχανίας σε μηδενικές εκπομπές, διασφαλίζοντας παράλληλα ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους, προσθέτει.

Πηγή: ΚΥΠΕ