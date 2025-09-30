Στο προσκήνιο της ενεργειακής συζήτησης για την Ανατολική Μεσόγειο βρίσκεται η Mercuria Energy Group Ltd., μία από τις πέντε μεγαλύτερες ανεξάρτητες εταιρείες εμπορίας ενέργειας στον κόσμο.Η Mercuria, με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας και παρουσία σε 37 γραφεία παγκοσμίως σε πάνω από 50 χώρες, διαθέτει γραφεία και στη Λάρνακα της Κύπρου, μέσω των οποίων διαχειρίζεται δραστηριότητες που αφορούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο (συμπεριλαμβανομένου LNG), ηλεκτρισμό, βιοντίζελ, μέταλλα και αγροτικά προϊόντα.



Υπενθυμίζεται ότι η κρατική τουρκική εταιρεία BOTAŞ υπέγραψε πριν από μερικές βδομάδες συμφωνία με τη Mercuria, έναν από τους μεγαλύτερους ανεξάρτητους ενεργειακούς ομίλους στον κόσμο, για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η συμφωνία προβλέπει την παράδοση 4 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως από το 2026 έως το 2045, κυρίως τους χειμερινούς μήνες, με φορτώσεις στις ΗΠΑ και παραδόσεις σε τερματικούς σταθμούς σε Τουρκία, Ευρώπη και Βόρεια Αφρική.

Η υπογραφή έγινε παρουσία του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας Αλπασλάν Μπαϊρακτάρ, του προέδρου της BOTAŞ Αμπντουλβαχίτ Φιντάν και του συνιδρυτή της Mercuria Ντάνιελ Γέγκι. Ο Μπαϊρακτάρ χαρακτήρισε τη συμφωνία «ορόσημο», τονίζοντας ότι θα συμβάλει στην ενίσχυση της θέσης της Τουρκίας στην παγκόσμια αγορά LNG και στον στόχο για διμερή εμπορική συνεργασία ύψους 100 δισ. δολαρίων με τις ΗΠΑ.



Tο γεγονός σχολιάζεται από Τούρκους σχολιαστές που βλέπουν με επιφυλακτικότητα





Ne öğrendik .. 2o yıllık amerikan doğalgaz antlaşması yaptıkları Mercuria firmasının merkezi Güney Kıbrıs'ta .. İyi mi?

Yerli ve milli şeyleri sizi ...😡 pic.twitter.com/qQWb7TWHns — ᗩ𝖀ᖇᗩ ✿╰⊰✿ (@A_u_r_A) September 30, 2025

