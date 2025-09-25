Το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε χθες, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον στρατηγικό αναλυτή, μαθηματικό και συγγραφέα Νίκο Λυγερό, με θέμα τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου στο σύγχρονο κόσμο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε μεγάλη ανταπόκριση από μέλη του ΚΕΒΕ, εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας, φορείς του κράτους και ακαδημαϊκούς, γεγονός που επιβεβαιώνει το έντονο ενδιαφέρον για τα θέματα που αναπτύχθηκαν.





Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, ο κύριος Λυγερός ανέλυσε:

Το έργο GSI – Great Sea Interconnector, τονίζοντας τη σημασία του για την ενεργειακή ασφάλεια της Κύπρου και τις προοπτικές που δημιουργεί για την επιχειρηματική ανάπτυξη και τη διασύνδεση με την ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας.

Τον Διάδρομο Ινδία–Σαουδική Αραβία–Ισραήλ–Κύπρος–Ελλάδα–Ιταλία, ως μια νέα γεωπολιτική και εμπορική πραγματικότητα που ενισχύει τη θέση της Κύπρου ως στρατηγικού κόμβου στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τη γεωστρατηγική σημασία της Κύπρου ως ενεργειακού και εμπορικού κόμβου, επισημαίνοντας τις δυνατότητες της χώρας να λειτουργήσει ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στην περιοχή.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ, ο οποίος τόνισε το ρόλο του Επιμελητηρίου ως θεσμοθετημένου συμβούλου του κράτους και την ανάγκη για στρατηγική σκέψη και συνεργασία σε θέματα εθνικής σημασίας. Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Υπουργός Ενέργειας, επιβεβαιώνοντας τη σημασία των έργων που αναπτύσσονται στον τομέα της ενέργειας και την υποστήριξη της Πολιτείας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ερωτήσεις από το κοινό, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο ενδιαφέροντος και προβληματισμού γύρω από τα θέματα που αναπτύχθηκαν.