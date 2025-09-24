Έμφαση στον υποστηρικτικό ρόλο της ΕΕ στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης (GSI) δόθηκε κατά τη συνάντηση, την Τρίτη, στη Νέα Υόρκη του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη και του Έλληνα Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέφεραν στο ΚΥΠΕ αρμόδιες πηγές.

Οι ίδιες πηγές ανέφεραν στο ΚΥΠΕ ότι η Ελλάδα και η Κύπρος βρίσκονται σε συντονισμό μαζί με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, αφού το έργο είναι κοινού ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας υπόψη και τις τοποθετήσεις του προηγούμενου διαστήματος.

Και οι δύο πλευρές στηρίζουν το έργο και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων έχουν συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες εκατέρωθεν για πρόοδο του έργου, σημείωσαν οι πηγές.

