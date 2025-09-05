Εντός 2025 θα υπάρξει κατάληξη για την τελική επενδυτική συμφωνία αξιοποίησης του κοιτάσματος «Κρόνος» μεταξύ της Αιγύπτου και της κοινοπραξίας ΕΝΙ και Total/Energies, και η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου εντός του 2027, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας Γιώργος Παπαναστασίου.

Ο Υπουργός Ενέργειας μιλούσε μετά από συνάντηση στο Προεδρικό Μέγαρο του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Αιγύπτιο Υπουργό Εξωτερικών Badr Abdelatty και τον Υπουργό Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της χώρας Karim Badawi, στην παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών.

Σε δηλώσεις του μετά από τη συνάντηση στο Προεδρικό, ο κ. Παπαναστασίου είπε πως στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Υπουργός Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Karim Badawi, τους ενημέρωσε αναφορικά με την πρόοδο και τις τεχνικές και εμπορικές συμφωνίες που θα υπογραφούν τις επόμενες μέρες μεταξύ Αιγύπτου και της κοινοπραξίας των ENI και Total/Energies για την αξιοποίηση του κοιτάσματος φυσικού αερίου Κρόνος στο τεμάχιο 6 της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως είπε ο Υπουργός, οι συμφωνίες αυτές που καλύπτουν το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας από την υγροποίηση του φυσικού αερίου το τερματικό Νταμιέτα μέχρι και τις εξαγωγές του διεθνώς, βρίσκονται στο στάδιο της οριστικοποίησης και αναμένονται οι επίσημες υπογραφές τις επόμενες μέρες.

Πρόσθεσε πως σε αυτό το πλαίσιο, αλλά και με την επικείμενη κατάθεση του τελικού σχεδίου ανάπτυξης και παραγωγής του «Κρόνος», η συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Αίγυπτο για το κοίτασμα εισέρχεται σε μία κρίσιμη φάση.

«Οι πολιτικές κατευθύνσεις έχουν τεθεί και προχωρούμε συντονισμένα με τις εταιρείες με στόχο τη λήψη τελικής επενδυτικής απόφασης μέχρι το τέλος του 2025 και την πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου εντός του 2027», είπε και τόνισε πως το έργο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο για την υλοποίηση του κοινού στόχου με την Αίγυπτο για δημιουργία ενός νέου ενεργειακού διαδρόμου στην Ανατολική Μεσόγειο, ενισχύοντας παράλληλα την ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την πλευρά του, ο Αιγύπτιος Υπουργός αφού εξέφρασε τη χαρά του για την παρουσία του στην Κύπρο, είπε πως η Αίγυπτος και η Κυπριακή Δημοκρατία είναι στρατηγικοί εταίροι.

Σήμερα ήταν πολύ σημαντικό για μένα να έρθω και να εκφράσω τον βαθύ μου σεβασμό προς τον Εξοχότατο Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και να δώσω μια ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουμε στο στρατηγικό συνεργατικό έργο μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Αιγύπτου, με στόχο την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Κρόνος», δήλωσε.

Είπε πως η συνεργασία των δύο χωρών επικεντρώνεται στη χρήση των εγκαταστάσεων του κοιτάσματος Zohr και των υποδομών της Αιγύπτου ως πλατφόρμας εξαγωγής κυπριακού φυσικού αερίου προς τις αγορές της Ευρώπης. «Είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτή τη συνεργασία, στην οποία δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση και προτεραιότητα», πρόσθεσε.

Ο κ. Badawi, σημείωσε πως αυτή τη στιγμή, η Αίγυπτος βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης τεσσάρων βασικών συμφωνιών με τους εταίρους της – την ENI και την Total/Energies – προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία λήψης τελικής επενδυτικής απόφασης πριν το τέλος του 2025, καθώς όπως επεσήμανε, «όλοι έχουμε δεσμευτεί συλλογικά να παραδώσουμε το πρώτο κυπριακό αέριο μέσω των τερματικών της Αιγύπτου προς την Ευρώπη έως το 2027. Εργαζόμαστε όλοι μαζί, με ενότητα και συνεργασία, για να το πετύχουμε», πρόσθεσε.

Ανέφερε πως το έργο αυτό είναι στρατηγικής σημασίας και θα αναδείξει την Κύπρο σε σημαντικό εξαγωγέα φυσικού αερίου προς την Ευρώπη, μέσω της συνεργασίας με την Αίγυπτο και υπογράμμισε πως η συνεργασία αυτή παρακολουθείται στενά και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου, Abdel Fattah al-Sisi, γεγονός που δείχνει τη σημασία που της αποδίδεται σε υψηλό πολιτικό επίπεδο.

«Ήρθα σήμερα στην Κύπρο για να μεταφέρω αυτό το μήνυμα προόδου και για να επισπεύσουμε την ολοκλήρωση των σχετικών συμφωνιών, ώστε να καταστεί δυνατή η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης μέχρι το τέλος του έτους», είπε και ευχαρίστησε τον ομόλογο του Γιώργο Παπαναστασίου για το πνεύμα συνεργασίας και την κοινή προσπάθεια που καταβάλλουν προς όφελος του λαού της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλων όσοι θα ωφεληθούν από την αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου.

Είπε πως νιώθει μεγάλη χαρά που βρίσκεται στην Κύπρο καθώς νιώθει σαν στο σπίτι του, ενώ εξέφρασε και την εκτίμηση των πολιτών της Αιγύπτου προς τον κυπριακό λαό.

Ερωτηθείς πού μπορεί να επεκταθεί η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών εκτός από το έργο «Κρόνος», ο Αιγύπτιος Υπουργός είπε πως εστιάστηκαν κυρίως στο έργο του «Κρόνου», αλλά δεν αποτελεί έκπληξη ότι εργαζόμαστε επίσης για τη συνεργασία αναφορικά με την αξιοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» μέσω των εγκαταστάσεων στην Αίγυπτο. Είπε πως υπάρχει σημαντική πρόοδος και σε αυτό τον τομέα.

«Η συνεργασία μας στον ενεργειακό τομέα με την Κυπριακή Δημοκρατία είναι πολύ σημαντική και επεκτείνεται καθημερινά. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε την Κυπριακή Δημοκρατία στην πλήρη αξιοποίηση των αξιόλογων ενεργειακών της αποθεμάτων, ώστε να μπορέσει να τα αξιοποιήσει και να τα διαθέσει στους πολίτες της και στις ευρωπαϊκές αγορές που έχουν ανάγκη από ενέργεια», είπε.

Λαμβάνοντας τον λόγο και απαντώντας στην ίδια ερώτηση, ο κ. Παπαναστασίου είπε πως η συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών προκύπτει από το γεγονός ότι η Αίγυπτος έχει υποδομές και η Κύπρος κοιτάσματα αλλά δεν έχει υποδομές.

«Στην κυπριακή ΑΟΖ υπάρχουν κοιτάσματα ευρήματα, τα οποία έχουν φυσικό αέριο, αλλά βρίσκονται σε κάποια διασπορά μέσα στην ΑΟΖ. Οπότε οι επενδυτές επειδή θέλουν να επενδύουν όσο το δυνατόν λιγότερο και να έχουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη απόδοση, η συνέργεια προκύπτει από το γεγονός ότι οι υποδομές υπάρχουν έτοιμες, υπάρχει διαθεσιμότητα των υποδομών αυτών στην Αίγυπτο και στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τις υποδομές του κοιτάσματος Ζορ», είπε.

Κατέληξε λέγοντας πως αυτή η συνεργασία προκύπτει μέσα από το γεγονός ότι εμείς έχουμε κάποιες καλές ποσότητες φυσικού αερίου, οι οποίες πρέπει να διοχετευτούν στην αγορά χρησιμοποιώντας υφιστάμενες υποδομές.

Πηγή: ΚΥΠΕ