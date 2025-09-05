Τη δέσμευση ότι η Αίγυπτος θα επιταχύνει τις διαδικασίες ώστε να καταστεί εφικτή η μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου στις αιγυπτιακές υποδομές και η πρώτη παράδοση στην Ευρώπη το 2027, εξέφρασαν σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Πετρελαίων και Φυσικών Πόρων της χώρας, σε συνάντησή τους με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη στο Προεδρικό Μέγαρο την Παρασκευή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος και ο Υπουργός Ενέργειας Γιώργος Παπαναστασίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας, καλωσορίζοντας τους δύο Αιγύπτιους Υπουργούς, των Εξωτερικών Μπάτρα Αμπντελάτι και Πετρελαίων Καρίμ Μπατάουι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι «η Αίγυπτος είναι για την Κύπρο η πιο σημαντική χώρα της περιοχής και πάντοτε εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε όλα τα επίπεδα», υπογραμμίζοντας ότι οι σχέσεις των δύο χωρών είναι στρατηγικές.

Πρόσθεσε ότι μια από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2026 είναι να φέρει την ΕΕ πιο κοντά στην περιοχή «και φυσικά πολύ εγγύτερα στην Αίγυπτο», επισημαίνοντας τη Συνάντηση των ηγετών των κρατών μελών της ΕΕ με ηγέτες των χωρών της περιοχής στις 23 Απριλίου.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η Κύπρος θεωρείται μια από τις σημαντικότερες χώρες για την Αίγυπτο, ιδιαίτερα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ενώ σημείωσε πως στη βάση και τον οδηγιών του Προέδρου της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι θα εργαστούν ακόμη περισσότερο, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διμερής συνεργασία και να εφαρμοστούν όλα όσα έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα στις δύο Κυβερνήσεις.

Πρόσθεσε ότι οι πολιτικές σχέσεις των δύο χωρών είναι επίσης εξαίρετες, ενώ σημείωσε πως οι σχέσεις της Αιγύπτου με οποιεσδήποτε άλλες χώρες στην περιοχή, «σε καμία περίπτωση δεν θα είναι σε βάρος της στρατηγικής συνεργασίας με την Κύπρο, όπως επίσης και με την Ελλάδα».

Εξέφρασε επίσης την επιθυμία της χώρας του να καταρτιστεί Σχέδιο Δράσης, παρόμοιο, όπως είπε, με αυτό ανάμεσα σε Κύπρο και Ινδία, που να αφορά την εφαρμογή των όσων έχουν συμφωνηθεί ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο.

Αναφερόμενος στον τομέα της Ενέργειας και του φυσικού αερίου, ο Υπουργός Εξωτερικών της Αιγύπτου είπε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό τομέα που δημιουργεί κοινά συμφέροντα σε μια κατάσταση όπου όλες οι πλευρές κερδίζουν, ενώ επεσήμανε την πολύ καλή συνεργασία και επιθυμία για περαιτέρω ενίσχυση τους, σε τομείς, όπως η απασχόληση, η φιλοξενία, η γεωργία και οι επιχειρήσεις.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Πετρελαίου της Αιγύπτου είπε, ανάμεσα σε άλλα, ότι η Αίγυπτος θα επιταχύνει τη διαδικασία για να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά κυπριακού φυσικού αερίου προς τις σχετικές αιγυπτιακές υποδομές, σημειώνοντας πως οι πρώτες ποσότητες φυσικού αερίου από το «Κρόνος» θα είναι έτοιμες το 2027 για παράδοση στην Ευρώπη, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη δέσμευση της αιγυπτιακής Κυβέρνησης.