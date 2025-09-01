Η Ελλάδα εισέρχεται στην τελική ευθεία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών στον διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Η κρίσιμη ημερομηνία είναι η 10η Σεπτεμβρίου, οπότε και αναμένονται οι κινήσεις διεθνών και εγχώριων επενδυτών. Στόχος της Αθήνας είναι να προσελκύσει μεγάλους ενεργειακούς παίκτες και να ενισχύσει τον ρόλο της στη γεωπολιτική σκακιέρα της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα θαλάσσια blocks που προσφέρονται είναι τα «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης Ι», «Νότια της Κρήτης ΙΙ» και «Α2». Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, εμφανίζεται συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδιαφέρον που θα εκδηλωθεί.

Chevron και HELLENiQ ENERGY



Η Chevron θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα καταθέσει προσφορά, καθώς έχει ήδη σημαντική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και πρόσφατα συμφώνησε να εξάγει ισραηλινό αέριο στην Αίγυπτο από το κοίτασμα Λεβιάθαν. Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY έχει ιδρύσει ξεχωριστές θυγατρικές για τις παραχωρήσεις νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου, δείχνοντας πρόθεση να συμμετάσχει είτε αυτόνομα είτε σε κοινοπρακτικά σχήματα – πιθανότατα με τη Chevron να έχει τον ρόλο του operator.

Ευρωπαϊκοί κολοσσοί και σενάρια



Στο «data room» της ΕΔΕΥΕΠ έχουν περάσει και η BP με την Eni, χωρίς όμως να έχουν αποκαλύψει τις προθέσεις τους. Εικάζεται ότι θα εμφανιστούν την τελευταία στιγμή, όπως συνηθίζεται σε διεθνείς διαγωνισμούς.

Σύμφωνα με την ΕΔΕΥΕΠ, οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις για τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στα συγκεκριμένα blocks ανέρχονται στα 24 τρις κυβικά πόδια (περίπου 680 bcm). Αν επιβεβαιωθούν με ερευνητικές γεωτρήσεις, θα καλύψουν όχι μόνο την εγχώρια ζήτηση αλλά θα δημιουργήσουν προοπτική εξαγωγών έως το τέλος της δεκαετίας.

Περιφερειακό πλαίσιο



Την ίδια ώρα, η Λιβύη –σε συνεννόηση με την Τουρκία– κινείται προς εφαρμογή του τουρκολιβυκού μνημονίου, προκαλώντας αντιδράσεις της Αθήνας. Ο υπουργός Παπασταύρου υπογράμμισε ότι η ενισχυμένη ενεργειακή θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο αναβαθμίζει τον γεωστρατηγικό της ρόλο, γεγονός που ανατρέπει ισορροπίες στην περιοχή.

Η αναμονή για ExxonMobil



Η ΕΔΕΥΕΠ αναμένει επίσης την επενδυτική απόφαση της ExxonMobil για ερευνητικές γεωτρήσεις στα blocks «Νοτιοδυτικά» και «Δυτικά της Κρήτης», καθώς και στα «Μπλοκ 2» και «Μπλοκ Ιόνιο». Στην ετήσια έκθεσή της εκτιμά ότι εντός της επόμενης διετίας θα ληφθούν οι πρώτες αποφάσεις για γεωτρήσεις σε μεγάλα βάθη, με στόχο η Ελλάδα να αποκτήσει δική της παραγωγή φυσικού αερίου πριν από το 2030.