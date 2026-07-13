Στην εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι, μίλησε ο Δρ. Χάρης Τριάντης, πρόεδρος του τμήματος φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Frederic, σχετικά με τα φάρμακα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο Δρ. Τριάντης ανέφερε ότι, τα φάρμακα πρέπει να φυλάσσονται σε καθαρό χώρο, με αέρα και αν είναι εφικτό με κλιματισμό. Τόνισε ότι δεν πρέπει να αφήνουμε φάρμακα σε χώρους με ήλιο και ζέστη και σε κλειστούς χώρους με υγρασία όπως το μπάνιο.

Προσθέτει ότι, οι άνθρωποι που παίρνουν φάρμακα πρέπει να είναι σίγουροι ότι είναι ανάγκη να πάρουν το φάρμακο, να το πάρουν αν είναι δυνατόν εκτός καύσωνα αλλιώς θα πρέπει να φοράνε κλειστά ρούχα, καπέλο και αντηλιακό. Επίσης, υπογραμμίζει ότι χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά αν πρόκειται για αντιβιοτικά.

Ακόμη, αναφέρει ότι άτομα που παίρνουν φάρμακα για νεφρική ανεπάρκεια, καρδιαγγειακό και αντικαταθλιπτικά πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και αν ο ασθενής διαπιστώσει κάποια αλλαγή στην συμπεριφορά του σώματος του, τότε θα πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του για να γίνει προσωρινά μια εξατομικευμένη προσαρμογή της δόσης.

Ακολουθεί απόσπασμα από την εκπομπή Μεσημέρι και Κάτι: