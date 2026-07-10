Η αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδιατρικής και παιδοογκολογικής φροντίδας αποτελεί σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας, ανέφερε ο Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, σε χαιρετισμό του, την Παρασκευή το πρωί, κατά την τελετή παράδοσης ιατρικού εξοπλισμού στην Παιδιατρική Ογκολογική Πτέρυγα του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ.

«Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη Λέσχη Lions Λεμεσού Αφροδίτη για τη δωρεά προς την Παιδιατρική Ογκολογική Πτέρυγα του Νοσοκομείου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου ΙΙΙ», είπε ο Υπουργός.

Πρόσθεσε ότι «η δωρεά ενισχύει ένα Τμήμα που βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε παιδιά και οικογένειες, σε μια από τις πιο απαιτητικές δοκιμασίες της ζωής τους».

Όπως είπε ο κ. Χαραλαμπίδης, ο εξοπλισμός παρακολούθησης ζωτικών σημείων θα συμβάλει στη συνεχή παρακολούθηση της κατάστασης των μικρών ασθενών και θα υποστηρίζει το έργο των επαγγελματιών υγείας.

Υπογράμμισε πως «η αναβάθμιση των υπηρεσιών παιδιατρικής και παιδοογκολογικής φροντίδας παραμένει σταθερή προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας».

«Σε αυτό το πλαίσιο θα προχωρήσουμε και στην ανέγερση της νέας πρότυπης Παιδογκολογικής Κλινικής δίπλα από το Μακάρειο Νοσοκομείο, το κόστος της οποίας θα καλύψει το Ίδρυμα Κλεάνθους», συμπλήρωσε.

«Συνεχίζουμε να επενδύουμε στις δημόσιες δομές υγείας, στον σύγχρονο εξοπλισμό και στο ανθρώπινο δυναμικό, με στόχο κάθε παιδί να έχει πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή φροντίδα», ανέφερε καταληκτικά ο Υπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ