Με μήνυμα «Μαζί για την εξάλειψη της ηπατίτιδας – για όλους, παντού, τώρα!», ο Σύνδεσμος Ασθενών Ήπατος και Φίλων Κύπρου «Προμηθέας» αφιερώνει τον Ιούλιο στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τις ιογενείς ηπατίτιδες, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ηπατίτιδας, που τιμάται στις 28 Ιουλίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδέσμου, «στόχος της εκστρατείας είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις ιογενείς ηπατίτιδες, η ανάδειξη της σημασίας της πρόληψης, του προσυμπτωματικού ελέγχου και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και η ενίσχυση της προσπάθειας για την εξάλειψη της νόσου ως απειλής για τη δημόσια υγεία έως το 2030».

Εξηγεί ότι η ηπατίτιδα είναι φλεγμονή του ήπατος που προκαλείται από διάφορους ιούς ή άλλους παράγοντες και μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως κίρρωση, ηπατική ανεπάρκεια και καρκίνο του ήπατος. Υπάρχουν πέντε κύριοι τύποι ιογενούς ηπατίτιδας (A, B, C, D και E), οι οποίοι διαφέρουν ως προς τον τρόπο μετάδοσης, τη σοβαρότητα της νόσου και τις δυνατότητες πρόληψης και θεραπείας.

Οι ηπατίτιδες Β και C αποτελούν τις συχνότερες αιτίες χρόνιας ηπατικής νόσου, κίρρωσης και καρκίνου του ήπατος. Υπολογίζεται ότι περίπου 354 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με χρόνια ηπατίτιδα Β ή C, ενώ εκατομμύρια παραμένουν αδιάγνωστοι, καθώς η νόσος συχνά εξελίσσεται χωρίς εμφανή συμπτώματα, προσθέτει

«Παρότι η Κύπρος έχει κάνει σημαντικά βήματα στην πρόληψη, μέσα από τον εμβολιασμό και την εφαρμογή εθνικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των ιογενών ηπατιτίδων, η ενημέρωση των πολιτών, ο προσυμπτωματικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση εξακολουθούν να αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την επίτευξη του στόχου εξάλειψης της ηπατίτιδας έως το 2030», σημειώνει.

Οι ιογενείς ηπατίτιδες δεν μεταδίδονται όλες με τον ίδιο τρόπο, διευκρινίζει.

Οι ηπατίτιδες Α και Ε μεταδίδονται κυρίως μέσω κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων ή νερού και συνδέονται με ανεπαρκείς συνθήκες υγιεινής. Αντίθετα, οι ηπατίτιδες Β, C και D μεταδίδονται μέσω επαφής με μολυσμένο αίμα ή άλλα σωματικά υγρά, όπως με τη χρήση μολυσμένων βελόνων ή άλλου αιχμηρού εξοπλισμού, τη σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία (κυρίως για την ηπατίτιδα Β) και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από τη μητέρα στο παιδί κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του τοκετού», αναφέρει.

Σύμφωνα με τον σύνδεσμο «είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι ηπατίτιδες δεν μεταδίδονται με την καθημερινή κοινωνική επαφή, όπως η χειραψία, η αγκαλιά, το φιλί, η κοινή χρήση σκευών ή η εργασία στον ίδιο χώρο. Η σωστή ενημέρωση αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που εξακολουθεί να συνοδεύει πολλούς ασθενείς».

Η πρόληψη, επισημαίνει, «αποτελεί το σημαντικότερο όπλο απέναντι στις ιογενείς ηπατίτιδες. Η ηπατίτιδα Β προλαμβάνεται με τον εμβολιασμό, ενώ η ηπατίτιδα C σήμερα θεραπεύεται με ιδιαίτερα αποτελεσματικές θεραπείες».

«Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την άμεση αντιμετώπιση της νόσου και μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης κίρρωσης και καρκίνου του ήπατος», καταλήγει.