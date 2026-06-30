Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε σήμερα ότι το ξέσπασμα του Έμπολα θα μπορούσε να στοιχίσει στην Αφρική έως και 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια και εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, προκαλώντας ενδεχομένως μια κρίση ανάπτυξης.

Η επιδημία του στελέχους Μπουντιμπουγκιό του Έμπολα, για το οποίο δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή θεραπεία, έχει προσβάλει 1.307 ανθρώπους και στοιχίσει τη ζωή σε 377 στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό μετά την κήρυξή της στις 15 Μαΐου, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Πολύ μικρότερος αριθμός κρουσμάτων έχει αναφερθεί στην Ουγκάντα και ειδικοί προειδοποιούν για την πιθανότητα εξάπλωσής του σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως το Νότιο Σουδάν.

«Αν έχουμε τους πόρους και αυξήσουμε τους ρυθμούς, μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το ξέσπασμα και να αποτρέψουμε περαιτέρω απώλειες», δήλωσε ο Ντέμιεν Μάμα, μόνιμος αντιπρόσωπος του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Αν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχει κίνδυνος αυτή η επείγουσα κατάσταση υγείας να μετατραπεί σε μια πολύ βαθύτερη και παρατεταμένη αναπτυξιακή κρίση σε όλη την περιοχή και ενδεχομένως στην ήπειρο», πρόσθεσε.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ περιέγραψε σε έκθεσή του τρία σενάρια για το ξέσπασμα του Έμπολα. Στο καλύτερο σενάριο, στο οποίο ο ιός παραμένει περιορισμένος στις δύο χώρες, το κόστος ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύρια δολάρια για το ΑΕΠ της ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με την έκθεσή του.

Στο χειρότερο σενάριο, η ασθένεια εξαπλώνεται σε χώρες περιλαμβανομένης της Ρουάντα και της Ανγκόλα και συμπίπτει με υψηλότερα κόστη καυσίμων που συνδέονται με την κρίση στο Ιράν, μειώνοντας το ΑΕΠ της ηπείρου κατά 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια και έχοντας ως αποτέλεσμα την απώλεια 328.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την έκθεση του UNPD.





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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ