Η επιδημία του ιού Έμπολα δεν εντοπίζεται μόνο στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αλλά έχει ήδη εξαπλωθεί στην Ουγκάντα και έχει 70% πιθανότητες να φτάσει στο Νότιο Σουδάν στις επόμενες δώδεκα εβδομάδες, όπως προειδοποιεί μελέτη μοντελοποίησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «The Lancet Infectious Diseases».

Το σπάνιο στέλεχος Bundibugyo του ιού Έμπολα, που ξέσπασε στις αρχές Απριλίου του 2026, εξαπλώθηκε απαρατήρητο για έξι εβδομάδες στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, προτού εντοπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και κηρυχθεί επίσημα κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η καθυστέρηση στον εντοπισμό του επέτρεψε στον ιό να εξαπλωθεί μέσα σε κοινότητες μιας περιοχής που ήδη αντιμετωπίζει ένοπλες συγκρούσεις, εκτοπισμούς πληθυσμών και σοβαρές ελλείψεις στις υπηρεσίες υγείας.

Το Νότιο Σουδάν, όπου εκτιμούν ότι είναι πολύ πιθανή η εξάπλωση του ιού, διαθέτει μερικές από τις πιο αδύναμες υποδομές δημόσιας υγείας, όπως τονίζεται στην έρευνα, με κενά στη διαχείριση κρουσμάτων και την ιχνηλάτηση επαφών. Η Ρουάντα και το Μπουρούντι έχουν χαμηλότερο κίνδυνο εξάπλωσης, με 8,6% και 2%, αντίστοιχα. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί ανάλογα με την ταχύτητα των συστημάτων ανίχνευσης και απόκρισης κάθε χώρας.

Ελλείψει εμβολίου, οι επιστήμονες λένε ότι οι γειτονικές χώρες θα πρέπει να εφαρμόσουν μέτρα δημόσιας υγείας άμεσα, όπως επιτήρηση των συνόρων, ιχνηλάτηση επαφών και ασφαλείς πρακτικές ταφής. Όπως προσθέτουν, η εντατικοποιημένη αντίδραση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό δείχνει πρώιμα σημάδια επιβράδυνσης της μετάδοσης.

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι οι προβλέψεις τους δεν αποτελούν ακριβείς προγνώσεις, αλλά ένα εργαλείο έγκαιρης αξιολόγησης του κινδύνου, ώστε οι γειτονικές χώρες να ενισχύσουν άμεσα τα μέτρα πρόληψης πριν η επιδημία επεκταθεί περαιτέρω.



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Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ