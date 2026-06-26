Ο αριθμός των εργαστηριακά επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της επιδημίας του ιού Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό αυξήθηκε σε 1.155, από τα οποία 304 ήταν θανατηφόρα, ανακοίνωσαν χθες Σάββατο οι υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με νεότερο ενημερωτικό δελτίο των υγειονομικών αρχών, ως την Τετάρτη, επιβεβαιώθηκαν 37 νέα κρούσματα και 5 νέοι θάνατοι σε 24 ώρες.

Υγειονομικοί αξιωματούχοι σημειώνουν ότι η βελτίωση της επιδημιολογικής επιτήρησης επέτρεψε τον πιο έγκαιρο εντοπισμό κρουσμάτων και επιβεβαίωσε τη συνεχιζόμενη αύξηση της μετάδοσης του ιού σε εβδομαδιαία βάση.

Η τρέχουσα επιδημία, που κηρύχθηκε τη 15η Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, πιο σπάνιο, για το οποίο δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία, ούτε εμβόλιο. Οι περισσότερες προηγούμενες επιδημίες οφείλονταν στο στέλεχος Ζαΐρ του ιού, για το οποίο υπάρχει εμβόλιο. Είναι κατά σειρά η 17η στην πελώρια χώρα της κεντρικής Αφρικής με περίπου 100 εκατομμύρια κατοίκους.

Οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν πως ο ιός κυκλοφορούσε για κάποιο διάστημα χωρίς να έχει εντοπιστεί, προτού κηρυχτεί η επιδημία.

Ο ιός Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας της ασθένειας να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Στη ΛΔ Κονγκό, η πιο φονική επιδημία είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ