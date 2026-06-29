Στην εκπομπή του ΣΙΓΜΑ «Πρωτοσέλιδο» φιλοξενήθηκε σήμερα ο Δρ. Ζήσης Δημητριάδης, Διευθυντής Καρδιολογίας του Mediterranean Hospital και Καθηγητής Καρδιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Mainz στη Γερμανία, ο οποίος αναφέρθηκε στη νέα μεθοδολογία για αλλαγή βαλβίδας της καρδιάς, από το πόδι.

Σημείωσε πως το πιο βασικό στοιχείο, είναι ότι πλέον δεν χρειάζεται τόσο συχνά να υποβάλλεται ένας ασθενής σε χειρουργείο ανοιχτής καρδιάς.

Το να μπορείς να κάνεις αντικατάσταση βιολογικής βαλβίδας ή επιδιόρθωση βαλβίδας, χωρίς να χρειάζεται να σταματήσει η καρδιά, χωρίς να ανοίξει κανείς τον θώρακα του ασθενούς, από το πόδι με μία ημιρομποτική μέθοδο, με ένα καθετήρα ουσιαστικά, είναι μεγάλο πλεονέκτημα.

Όπως είπε, ο χρόνος αποθεραπείας μειώνεται πάρα πολύ, τα εγκεφαλικά, οι μολύνσεις, αλλά και το γεγονός ότι δεν χρειάζεται τόσο βαθιά νάρκωση.

Πρόκειται, είπε, για μια από τις πιο μοντέρνες θεραπείες.

Από το 2009, όπως ανέφερε, ξεκίνησε να εφαρμόζεται η συγκεκριμένη διαδικασία.

«Από το 2018-2019 εφαρμόστηκε στα πλαίσια του ΓΕΣΥ, ευρέως και στην Κύπρο, οπότε έχουν ανοίξει οι δρόμοι για όλο τον κόσμο για μια τέτοια πολύ μοντέρνα θεραπεία», τόνισε.

Την ίδια στιγμή ξεκαθάρισε πως υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια για την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας.

Όπως είπε, την ώρα που αλλάζουν οι ιατροί τη βαλβίδα της καρδιάς μπορούν ταυτόχρονα να συνομιλούν με τον ασθενή.

Η συγκεκριμένη διαδικασία διαρκεί 30 λεπτά, όπως εξήγησε.

Στην περίπτωση που κάποιος έχει ήδη προβεί σε επέμβαση ανοιχτής καρδιάς, μπορεί να προχωρήσει με την καινούρια μεθοδολογία εάν χρειαστεί, ωστόσο με κάποιους περιορισμούς.

Όπως ανέφερε, μετά την επέμβαση, ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του τις επόμενες 3 με 4 μέρες.