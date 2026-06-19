Οι εισηγήσεις της Έκθεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) για την κρίση του υγειονομικού εργατικού δυναμικού, της οποίας Εισηγητής, είναι ο Ευρωβουλευτής Λουκάς Φουρλάς, θα αξιοποιηθούν από το Υπουργείο του, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, σε συνάντηση την Παρασκευή με τον κ. Φουρλά, ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης παρέλαβε από τον Ευρωβουλευτή την Έκθεση που ετοιμάστηκε από κοινού από τις Επιτροπές Υγείας και Απασχόλησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια του ΕΚ προς ψήφιση τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η Έκθεση αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη υιοθέτησης αποτελεσματικών πολιτικών για την προσέλκυση και διατήρηση ανθρώπινου δυναμικού, τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη δημιουργία κινήτρων για την επιστροφή στον τομέα εξειδικευμένων επαγγελματιών υγείας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι κατά τη συνάντηση που έγινε στην παρουσία της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας Ελισάβετ Κωνσταντίνου, παρουσιάστηκαν από τον κ. Φουρλά τα βασικά συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της.

Προστίθεται πως η έκθεση αναδεικνύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα συστήματα υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω της έλλειψης επαγγελματιών υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας δήλωσε ότι τα συμπεράσματα και οι εισηγήσεις της Έκθεσης θα αξιοποιηθούν δεόντως και θα ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικών που αφορούν τον τομέα της υγείας και το ανθρώπινο δυναμικού του.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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