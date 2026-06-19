Υπερπλήρεις κατά 150% λειτουργούν οι θάλαμοι νοσηλείας στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας, ενώ καταγράφεται έλλειμμα 46 Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας, σύμφωνα με τον Κλάδο Νοσηλευτικού Προσωπικού Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας της ΠΑΣΥΔΥ, ο οποίος εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια ασθενών και εργαζομένων.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, ο Κλάδος αναφέρει ότι η μείωση των διαθέσιμων θαλάμων από πέντε σε τρεις, λόγω ακαταλληλότητας κτηριακών εγκαταστάσεων, έχει επιδεινώσει το πρόβλημα της υπερπληρότητας.

Όπως σημειώνει, οι τρεις θάλαμοι που παραμένουν σε λειτουργία φιλοξενούν σήμερα πέραν των 90 ασθενών, παρότι είχαν σχεδιαστεί για 60, λειτουργώντας στο 150% της αρχικής δυναμικότητάς τους.

Παρά τη λειτουργία δύο νέων μονάδων εκτός του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, αναφέρει, η δυναμικότητά τους παραμένει περιορισμένη και δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η κατάσταση δημιουργεί «σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών και του προσωπικού» και καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη διατήρηση συνθηκών ασφαλούς και ποιοτικής ψυχιατρικής φροντίδας.

Παράλληλα, σημειώνει πως το νοσηλευτικό προσωπικό καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες μέσω συνεχούς υπερωριακής απασχόλησης, γεγονός που όπως αναφέρεται, οδηγεί σε επαγγελματική εξουθένωση και αυξάνει τους κινδύνους για εργαζομένους και ασθενείς.

Εκφράζει, επίσης, ανησυχία για το γεγονός ότι οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις λειτουργούν πέραν των δυνατοτήτων για τις οποίες σχεδιάστηκαν, με τις επιπτώσεις της υπερπληρότητας να επηρεάζουν πλέον και βασικούς κοινόχρηστους χώρους που εξυπηρετούν καθημερινά τους ασθενείς.

«Δεν μιλάμε για ένα θεωρητικό πρόβλημα στελέχωσης. Μιλάμε για θαλάμους που λειτουργούν στο 150% της δυναμικότητάς τους και για συναδέλφους που καλούνται καθημερινά να φροντίσουν ασθενείς σε συνθήκες που δεν θα έπρεπε να υφίστανται σε σύγχρονο νοσοκομείο», αναφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο του Κλάδου, προσθέτοντας ότι «η υπομονή του νοσηλευτικού προσωπικού έχει όρια».

Ο Κλάδος αναφέρει ότι στις 3 Ιουνίου 2026 απέστειλε επιστολή προς τον ΟΚΥπΥ, με κοινοποίηση στο Υπουργείο Υγείας και άλλους αρμόδιους φορείς, ζητώντας την άμεση λήψη μέτρων. Ωστόσο, σημειώνει μέχρι σήμερα δεν υπήρξε οποιαδήποτε επίσημη ανταπόκριση ούτε έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα μέτρα για αντιμετώπιση της υποστελέχωσης και της υπερπληρότητας.

Υπενθυμίζει ακόμη ότι κατά τα εγκαίνια της Α΄ Φάσης του νέου Νοσοκομείου Αθαλάσσας, στις 9 Δεκεμβρίου του 2024, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε δεσμευθεί δημόσια για ενίσχυση των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και για άμεση έναρξη της Β΄ Φάσης του έργου.

«Δεκαοκτώ μήνες μετά τα εγκαίνια της Φάσης Α, η έναρξη της Β΄ Φάσης εξακολουθεί να εκκρεμεί, χωρίς να έχει γνωστοποιηθεί οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στους θαλάμους νοσηλείας καταδεικνύουν την ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων και ουσιαστικής στήριξης των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας», τονίζει.

Καταληκτικά, ο Κλάδος καλεί τον ΟΚΥπΥ και το Υπουργείο Υγείας να παρουσιάσουν χωρίς καθυστέρηση συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την αποσυμφόρηση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας και τη διασφάλιση ασφαλούς στελέχωσης των υπηρεσιών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει άμεση και ουσιαστική ανταπόκριση, θα εξετάσει τη λήψη μέτρων αντίδρασης.

Πηγή; ΚΥΠΕ