Στις 75 έφτασαν οι μολυσμένες μονάδες ζώων στις μολυσμένες κτηνοτροφικές περιοχές Λευκωσίας και Λάρνακας, σύμφωνα με ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών την Τρίτη.

Συγκεκριμένα, το εργαστήριο των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών επιβεβαίωσε ακόμη τέσσερις θετικές μονάδες αιγοπροβάτων στο Γέρι και μία θετική μονάδα βοοειδών στη Δρομολαξιά-Μενεού, ενώ συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, οι ιχνηλατήσεις και οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Από τις 75 μολυσμένες μονάδες, οι 15 βρίσκονται στη Λευκωσία και οι 60 στη Λάρνακα, εντός των μολυσμένων περιοχών.

Όπως αναφέρεται, η δεύτερη φάση του εμβολιασμού στα βοοειδή έφτασε στο 71%, ενώ στα αιγοπρόβατα εμβολιάστηκε το 50,5% του ζωικού πληθυσμού. Παράλληλα, στους χοίρους εμβολιάστηκε μέχρι στιγμής το 84% των μονάδων που βρίσκονται εντός των μολυσμένων περιοχών.

Σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς στις κτηνοτροφικές μονάδες στο Πέργαμος, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αναφέρουν ότι, παρόλο που όλοι οι κτηνοτρόφοι έχουν συναινέσει και αναμένουν ιδιώτες κτηνιάτρους για εμβολιασμό των ζώων τους, ο κατοχικός στρατός παρεμποδίζει τη διαδικασία.

Προστίθεται ότι το ζήτημα το χειρίζεται το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη.

Διαβάστε επίσης: ΔΗΣΥ για Γερμασόγεια: Δεν πρόκειται για ατύχημα - Υπάρχουν σοβαρές παραλείψεις

Πηγή: ΚΥΠΕ