Ο ΔΗΣΥ σε ανακοίνωση που εξέδωσε χαρακτηρίζει το περιστατικό της κατάρρευσης πολυκατοικίας στη Γερμασόγεια, ως τραγωδία, που αναδεικνύει σοβαρές ευθύνες και διαχρονικές παραλείψεις, στοιχίζοντας τη ζωή σε δύο ανθρώπους.

Συγκεκριμένα αναφέρει ότι , δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ατύχημα», επαναφέρει επιτακτικά στο προσκήνιο την ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων και ενεργοποίησης των αρμόδιων θεσμών για την πρόληψη παρόμοιων τραγωδιών.

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη του για την απώλεια δύο ανθρώπινων ζωών κάτω από τα συντρίμμια κτηρίου που δεν έπρεπε ποτέ να χρησιμοποιείται.

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:

Δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για αποτέλεσμα σοβαρών παραλείψεων.

Το κτήριο έπρεπε ήδη να είχε κηρυχθεί ακατάλληλο και να κατεδαφιστεί. Υπάρχουν σοβαρότατες ευθύνες στις τοπικές αρχές, που όφειλαν να ενεργήσουν έγκαιρα και αποτελεσματικά.

Καλούμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Εσωτερικών να προχωρήσουν άμεσα σε έκτακτη συνεδρία για εξέταση και προώθηση της ολοκληρωμένης πρότασης νόμου που βρίσκεται ενώπιον τους από τον Απρίλιο του 2025 και η οποία παρέχει ουσιαστικά εργαλεία για την αντιμετώπιση επικίνδυνων οικοδομών.

Με δύο ανθρώπους νεκρούς, δεν υπάρχουν περιθώρια για καθυστερήσεις. Η ευθύνη πρέπει να αποδοθεί. Η Πολιτεία οφείλει να δράσει τώρα.