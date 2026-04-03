Νέο κρούσμα σε μονάδα βοοειδών στο Γέρι, εντός της ήδη καθορισμένης μολυσμένης περιοχής της Λευκωσίας, κατέδειξαν οι σημερινές εργαστηριακές εξετάσεις των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, ενώ συνεχίζονται οι επιδημιολογικές έρευνες, οι ιχνηλατήσεις, οι δειγματοληψίες και οι εργαστηριακές εξετάσεις.

Σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανέφεραν ότι η συγκεκριμένη μονάδα αριθμεί 144 βοοειδή, ενώ με το νέο περιστατικό ο συνολικός αριθμός των επηρεαζόμενων κτηνοτροφικών μονάδων ανέρχεται στις 52, εκ των οποίων τέσσερις βρίσκονται στην επαρχία Λευκωσίας και οι υπόλοιπες στην επαρχία Λάρνακας.

Την ίδια ώρα, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν πως προχωρούν σε εντατικοποίηση των μέτρων βιοασφάλειας, αποστέλλοντας σήμερα ενημερωτικά μηνύματα (sms) σε ζωέμπορους, μεταφορείς ζώων, αγελαδοτρόφους, αιγοπροβατοτρόφους, χοιροτρόφους και σφαγεία.

Στόχος, εξηγούν, είναι η αυστηρή τήρηση πρωτοκόλλων, ιδιαίτερα λόγω της αυξημένης δραστηριότητας σφαγών ενόψει Πάσχα.

Παράλληλα, αναφέρουν ότι έχουν δοθεί σαφείς γραπτές οδηγίες προς το προσωπικό των σφαγείων, καλώντας τους να αποφεύγουν επαφές με άτομα που εργάζονται σε κτηνοτροφικές μονάδες, καθώς και επισκέψεις σε αυτές, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος διασποράς.

Σε ό,τι αφορά την εμβολιαστική κάλυψη, σημειώνουν ότι ο δεύτερος εμβολιασμός έχει φτάσει στο 60,8% του πληθυσμού των βοοειδών και στο 26,5% των αιγοπροβάτων, ενώ στους χοίρους έχουν ήδη χορηγηθεί 194.700 δόσεις εμβολίου, αριθμός που σύμφωνα με τις Αρχές δόθηκε σχεδόν εντός 24 ωρών.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν, τέλος, ότι οι εμβολιασμοί συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της νόσου.



Διαβάστε επίσης: Χαραλαμπίδης: Το Κέντρο Υγείας Αθηένου να αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό





Πηγή: ΚΥΠΕ