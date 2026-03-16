Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) εκφράζει βαθιά απογοήτευση και έντονη ανησυχία για την αναβολή της εξέτασης από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας των δύο νομοθετικών τροποποιήσεων που κατατέθηκαν από τον Υπουργό Υγείας, για τη διευκόλυνση της απασχόλησης νοσηλευτών από τρίτες χώρες. Παράλληλα, αναφέρει πως θα συγκαλέσει σύσκεψη των φορέων της Υγείας για εξέταση της διαμορφωθείσας κατάστασης.

Σε ανακοίνωσή της, η ΟΕΒ σημειώνει ότι «σε μια περίοδο κατά την οποία το σύστημα υγείας αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, η αδυναμία λήψης αποφάσεων που θα οδηγήσουν σε άμβλυνση του προβλήματος προκαλεί τεράστια δυσαρέσκεια σε όλους τους επηρεαζόμενους παρόχους υπηρεσιών υγείας».

Η ΟΕΒ επισημαίνει πως «θεωρεί ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι, αντί να εξεταστεί και να εγκριθεί από τη Βουλή το κυβερνητικό νομοσχέδιο, υπερίσχυσαν οι συνδικαλιστικές πιέσεις έναντι του θεμελιώδους δικαιώματος των ασθενών για πρόσβαση σε ποιοτική περίθαλψη, αλλά και της ανάγκης διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας του συστήματος υγείας».

«Η εξέλιξη αυτή», προσθέτει, «ενδέχεται σύντομα να οδηγήσει ακόμη και σε περιορισμό υπηρεσιών υγείας ή και σε αναστολή λειτουργίας κλινικών και νοσηλευτηρίων, όπως η ΟΕΒ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει».

«Υπό το φως των εξελίξεων», η ΟΕΒ αναφέρει ότι θα συγκαλέσει αμέσως «ευρεία σύσκεψη των συλλογικών φορέων της Υγείας που επηρεάζονται από τις ελλείψεις νοσηλευτικού προσωπικού, προκειμένου να εξεταστεί η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί και να ληφθούν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα και τα ενδεδειγμένα μέτρα».

«Ήρθε η ώρα πλέον, ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του», καταλήγει.



Πηγή: ΚΥΠΕ