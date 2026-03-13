Μια μελέτη με επικεφαλής το Ερευνητικό Ινστιτούτο Vall d'Hebron (VHIR) στη Βαρκελώνη έδειξε ότι η συνεχής έκθεση σε ρυπογόνα σωματίδια από οχήματα ντίζελ αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης και τη σοβαρότητα των κοιλιακών αρρυθμιών, των πιο επικίνδυνων διαταραχών του καρδιακού ρυθμού.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους σχετίζεται με εκατομμύρια πρόωρους θανάτους κάθε χρόνο, πολλοί από τους οποίους σχετίζονται με καρδιαγγειακές παθήσεις.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι μηχανισμοί με τους οποίους η ρύπανση επηρεάζει την καρδιά, ειδικά όσον αφορά την ανάπτυξη σοβαρών αρρυθμιών, δεν ήταν απολύτως σαφείς.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Particle and Fiber Toxicology και διευθύνθηκε από την ομάδα Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στο VHIR, παρέχει νέα πειραματικά στοιχεία που βοηθούν στην κάλυψη αυτού του γνωστικού κενού.

PM2.5 και PM10

"Υπήρξαν μελέτες που είχαν κάνει συσχετίσεις μεταξύ ημερών με υψηλότερη ρύπανση και εισαγωγών στο νοσοκομείο για αρρυθμίες, αλλά η σχέση αιτίου-αποτελέσματος δεν είχε αποδειχθεί. Με αυτήν τη μελέτη δείξαμε ότι αυτή η σχέση υπάρχει, εκθέτοντας τα ζώα σε σωματίδια ντίζελ", εξήγησε ο ερευνητής Αντόνιο Ροντρίγκεζ Σινόβας , από την Ομάδα Έρευνας Καρδιαγγειακών Νοσημάτων στο VHIR, στο ισπανικό πρακτορείο EFE.

Τα πιο επιβλαβή σωματίδια ντίζελ είναι αυτά που είναι γνωστά ως PM2.5 και PM10, μικροσκοπικά σωματίδια που εκπέμπονται από τα πετρελαιοκίνητα οχήματα και τα οποία αναπνέουν οι άνθρωποι στις πόλεις.

Όταν οι άνθρωποι τα εισπνέουν, αυτά τα σωματίδια προκαλούν φλεγμονή στους πνεύμονες και σε άλλα όργανα και μπορούν επίσης να περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος.

Για να αναλύσουν τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην καρδιά, οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα ζωικό μοντέλο που τους επιτρέπει να αναπαράγουν μια έκθεση τριών εβδομάδων σε ρυπογόνα σωματίδια.

Έτσι, για τρεις εβδομάδες, οι αρουραίοι εκτέθηκαν επανειλημμένα σε σωματίδια ντίζελ, χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που προσομοιώνει την εισπνοή τους.

Μόλις τελείωσε αυτή η περίοδος, οι ερευνητές μελέτησαν την ηλεκτρική λειτουργία της καρδιάς χρησιμοποιώντας προηγμένες ηλεκτροφυσιολογικές τεχνικές.

Τα αποτελέσματα έδειξαν σαφή αύξηση τόσο στη συχνότητα εμφάνισης όσο και στη διάρκεια των παρατεταμένων κοιλιακών αρρυθμιών, οι οποίες είναι οι πιο σοβαρές μορφές αρρυθμίας.

Επιπλέον, τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα των εκτεθειμένων ζώων έδειξαν αλλοιώσεις που σχετίζονται με υψηλότερο κίνδυνο αρρυθμίας.

Η ρύπανση αλλοιώνει την καρδιά

Σύμφωνα με τους ερευνητές, αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι η ρύπανση μπορεί όχι μόνο να προκαλέσει επεισόδια αρρυθμίας, αλλά και να αλλοιώσει την καρδιά με τρόπο που την καθιστά πιο ευάλωτη σε αυτά.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές ανίχνευσαν μια διαρκή αύξηση του οξειδωτικού στρες στην καρδιά, μια διαδικασία που συμβαίνει όταν υπάρχει περίσσεια αντιδραστικών μορίων οξυγόνου ικανών να βλάψουν τα κύτταρα.

Αυτό το οξειδωτικό στρες συσχετίστηκε με μια υπερβολική και επίμονη φλεγμονώδη απόκριση, η οποία προκάλεσε την ανάπτυξη ίνωσης στον καρδιακό ιστό, δηλαδή μια υπερβολική συσσώρευση άκαμπτου ιστού που παρεμβαίνει στην ορθή διάδοση των ηλεκτρικών παλμών της καρδιάς.

Αυτός ο συνδυασμός δομικών και μοριακών αλλαγών δημιουργεί αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν «αρρυθμικό υπόστρωμα», το οποίο διευκολύνει την εμφάνιση σοβαρών αρρυθμιών.

Με αυτά τα ευρήματα, οι ερευνητές δοκίμασαν μια πιθανή στρατηγική για τη μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων της ρύπανσης στην καρδιά με μια ομάδα ζώων.

Αντιμετώπισαν μια ομάδα ζώων που εκτέθηκαν σε σωματίδια ντίζελ με νανοσωματίδια οξειδίου του CeO₂NP, μια ένωση με πολύ ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες, ικανή να εξουδετερώσει τα μόρια που ευθύνονται για την κυτταρική βλάβη.

Αυτή η θεραπεία μείωσε σημαντικά το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή, μείωσε την ίνωση του μυοκαρδίου και ομαλοποίησε τις ανωμαλίες του ηλεκτροκαρδιογραφήματος.

Σε κάθε περίπτωση, οι ερευνητές έχουν διευκρινίσει ότι αυτή η στρατηγική, που δοκιμάστηκε σε ζωικά μοντέλα, απέχει ακόμη πολύ από το να είναι μια κλινική εφαρμογή που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους.

Πηγή: ΚΥΠΕ