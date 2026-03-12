Έντονη ανησυχία ως προς τους χειρισμούς της κυβέρνησης στο ζήτημα της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού εκφράζει η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου, προειδοποιώντας ότι η κατάσταση έχει λάβει πλέον διαστάσεις, που απειλούν -όχι μόνο την κτηνοτροφία- αλλά και τη βιοποικιλότητα και την αγροτική κληρονομιά του τόπου.

Σε ανακοίνωσή της, η Περιβαλλοντική Κίνηση Κύπρου αναφέρει ότι οι εικόνες μαζικής και ανεξέλεγκτης θανάτωσης ζώων, που καταγράφονται το τελευταίο διάστημα, προκαλούν «έντονη ανησυχία αλλά και βαθιά θλίψη», σημειώνοντας πως η κρίση δεν αποτελεί απλώς ένα κτηνιατρικό ζήτημα, αλλά συνδέεται άμεσα με την προστασία της αγροτικής ζωής, της βιοποικιλότητας και της φυσικής κληρονομιάς της Κύπρου.

Η Οργάνωση υποστηρίζει ότι παρά τις προειδοποιήσεις και την ανάγκη για αυστηρότερα προληπτικά μέτρα, δεν λήφθηκαν εγκαίρως οι αναγκαίες αποφάσεις για ενίσχυση των ελέγχων, αποτελεσματική επιτήρηση των κτηνοτροφικών μονάδων και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης και αντιμετώπισης της ασθένειας.

Καλεί την πολιτεία να προχωρήσει άμεσα στην ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων και των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές μονάδες, στην εφαρμογή επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων για τον περιορισμό της ασθένειας, στη στήριξη των κτηνοτρόφων που πλήττονται από την κατάσταση και στη λήψη ειδικών μέτρων για την προστασία των κυπριακών φυλών ζώων.

Πηγή: ΚΥΠΕ