Όλο και περισσότεροι ειδικοί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η πιο ωφέλιμη επιλογή για το πρωινό γεύμα είναι η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε πρωτεΐνη.

Όπως επισημαίνουν, η πρωτεΐνη στο πρωινό δεν συμβάλλει μόνο στη μυϊκή ενδυνάμωση, αλλά παίζει σημαντικό ρόλο και στη σωστή λειτουργία του εγκεφάλου. Βοηθά στη σταθερότητα των νευροδιαβιβαστών και στη ρύθμιση του άγχους, παράγοντες που επηρεάζουν άμεσα τη διάθεση και τη νοητική διαύγεια.

Σε αντίθεση με τους επεξεργασμένους υδατάνθρακες, οι οποίοι προκαλούν απότομες αυξομειώσεις στα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα, η πρωτεΐνη προσφέρει πιο σταθερή παροχή ενέργειας. Έτσι περιορίζεται η παρατεταμένη έκκριση κορτιζόλης και μειώνεται το αίσθημα πνευματικής κόπωσης και ευερεθιστότητας που συχνά εμφανίζεται αργότερα μέσα στην ημέρα.

Παράλληλα, η πρόσληψη αμινοξέων από τις πρώτες ώρες της ημέρας παρέχει στον εγκέφαλο τα απαραίτητα δομικά στοιχεία για τη σύνθεση σημαντικών νευροδιαβιβαστών, όπως η ντοπαμίνη και η σεροτονίνη