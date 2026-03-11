Η δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελεί μια σημαντική και αναγκαία μεταρρύθμιση για το σύστημα υγείας της Κύπρου, δήλωσε την Τετάρτη ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη το Νομοσχέδιο με τίτλο «Ο περί Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου (ΕΙΚ) Νόμος του 2026», με στόχο τον καλύτερο συντονισμό και την ολιστική διαχείριση των ζητημάτων που αφορούν στον τομέα του καρκίνου και της ογκολογίας στη Δημοκρατία, ανέφερε ο Υπουργός.

Όπως είπε ο κ. Χαραλαμπίδης, «με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θεσμοθετείται η λειτουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου ως αυτόνομου επιστημονικού φορέα, αρμόδιου για τον συντονισμό, την οργάνωση και την εποπτεία θεμάτων που σχετίζονται με την ογκολογία, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των σχετικών υπηρεσιών υγείας στη χώρα μας».

«Το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου θα έχει, μεταξύ άλλων, την ευθύνη για την ετοιμασία, αναθεώρηση, επικαιροποίηση και υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής για τον Καρκίνο, ενώ θα συμβάλλει στον καθορισμό εθνικών κατευθυντήριων οδηγιών και κλινικών πρωτοκόλλων, σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κλινικής Τεκμηρίωσης και Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας», σημείωσε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Παράλληλα, συμπλήρωσε, «θα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση και ενημέρωση των επαγγελματιών υγείας, των ασθενών και της κοινωνίας, στην ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους αρμόδιους φορείς, καθώς και στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων που αφορούν στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στον τομέα του καρκίνου».

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, «το Ινστιτούτο θα προωθεί και θα συντονίζει ερευνητικά προγράμματα για την καλύτερη κατανόηση της επιδημιολογίας του καρκίνου και των αιτιολογικών παραγόντων που σχετίζονται με την εμφάνιση της νόσου, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και άλλους συναρμόδιους φορείς».

«Η δημιουργία του Εθνικού Ινστιτούτου Καρκίνου αποτελεί μια σημαντική και αναγκαία μεταρρύθμιση για το σύστημα υγείας της χώρας, ενισχύοντας τον συντονισμό των πολιτικών στον τομέα της ογκολογίας και συμβάλλοντας στην πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντιμετώπιση του καρκίνου προς όφελος των ασθενών και της κοινωνίας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ