Υψηλά ποσοστά μη συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία εντόπισε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε ελέγχους που πραγματοποίησε σε ηλεκτρονικά καταστήματα που διαθέτουν χημικά προϊόντα στην κυπριακή αγορά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο πανευρωπαϊκής εκστρατείας για τις διαδικτυακές πωλήσεις και αφορούσαν κυρίως υπεραγορές, καταστήματα DIY και μεγάλα πολυκαταστήματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και πωλούν χημικά προϊόντα μέσω διαδικτύου.

Όπως αναφέρεται, τα αποτελέσματα της εκστρατείας κατέδειξαν ποσοστά της τάξης του 80%, σε σχέση με τις πρόνοιες της ισχύουσας νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι αφορούσαν προϊόντα όπως καθαριστικά οικιακής χρήσης, χρώματα και βερνίκια, κόλλες, μελάνια, είδη βιβλιοπωλείου, χημικά για πισίνες, προϊόντα περιποίησης αυτοκινήτων, δομικά υλικά, υγρά αναπλήρωσης ηλεκτρονικών τσιγάρων, αρωματικά χώρου κ.α.

Το ΤΕΕ υπενθυμίζει ότι η διάθεση χημικών προϊόντων στην αγορά, μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων, διέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (Κανονισμός CLP).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, οι ιστοσελίδες των ηλεκτρονικών καταστημάτων οφείλουν να είναι κατάλληλα διαμορφωμένες και να περιλαμβάνουν υποχρεωτικά τις πληροφορίες που αφορούν την επικινδυνότητα κάθε χημικού προϊόντος. Οι πληροφορίες μπορεί να παρέχονται στην ιστοσελίδα, είτε με την ανάρτηση φωτογραφίας του προϊόντος όπου θα φαίνεται με ευκρίνεια η ετικέτα του, είτε/και με την παράθεση κειμένου που να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία επικινδυνότητας, όπως ακριβώς αναγράφονται στην ετικέτα του.

Επιπρόσθετα, οι πληροφορίες αυτές πρέπει να παρέχονται άμεσα στον καταναλωτή στην ελληνική γλώσσα, πριν από την ολοκλήρωση της αγοράς, ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτός ενημερώνεται πλήρως για τους πιθανούς κινδύνους των προϊόντων που θα αγοράσει και να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλή τους χρήση.

Το ΤΕΕ καλεί τους εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για συμμόρφωση με τις πρόνοιες της νομοθεσίας, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα προβαίνει στην επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, οι φορείς μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους λειτουργούς του ΤΕΕ στα τηλέφωνα 22405611 και 22405609, ενώ περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ